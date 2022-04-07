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شاهد.. بديل التسوية في العراق ثمن غال سيدفعه الجميع

شاهد.. بديل التسوية في العراق ثمن غال سيدفعه الجميع
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

حذر الكاتب والباحث السياسي غالب قنديل ان بديل التسوية بين الكتل العراقية لاختيار رئيسا للجمهورية سيكون ثمنا باهظا على الجميع دفعه.

العالم – خاص بالعالم

وقال غالب قنديل ان الواقع العراقي محكوم بتواتر الاضطرابات وصعوبة الموالفة بين الاطراف السياسية لتكوين اكثرية قادرة على الحكم.

واشار الباحث السياسي ان التواتر الدائم بين مراحل الاضطراب والصراع وحالات الفراغ التي تعيشها السلطة السياسية هو نتيجة خلل تكويني.

واكد غالب قنديل ان هناك معضلة خطيرة وبنيوية في واقع الانتظام السياسي العراقي متمنيا ان يهتدي العراقيون الى مخارج تسوية طالما انهم ارادوا استعارة الوصفة اللبنانية في البنيان العام للنظام السياسي.

وشدد الباحث السياسي على ان التسوية هي التي يمكن ان تتيح الحد من غلواء التنافر بمثل هذه الحالات والا فان بديل التسوية هي كلفة عالية سيدفعها الجميع.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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شاهد.. بديل التسوية في العراق ثمن غال سيدفعه الجميع

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