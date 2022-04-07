شاهد.. بديل التسوية في العراق ثمن غال سيدفعه الجميع

العالم – خاص بالعالم

وقال غالب قنديل ان الواقع العراقي محكوم بتواتر الاضطرابات وصعوبة الموالفة بين الاطراف السياسية لتكوين اكثرية قادرة على الحكم.

واشار الباحث السياسي ان التواتر الدائم بين مراحل الاضطراب والصراع وحالات الفراغ التي تعيشها السلطة السياسية هو نتيجة خلل تكويني.

واكد غالب قنديل ان هناك معضلة خطيرة وبنيوية في واقع الانتظام السياسي العراقي متمنيا ان يهتدي العراقيون الى مخارج تسوية طالما انهم ارادوا استعارة الوصفة اللبنانية في البنيان العام للنظام السياسي.

وشدد الباحث السياسي على ان التسوية هي التي يمكن ان تتيح الحد من غلواء التنافر بمثل هذه الحالات والا فان بديل التسوية هي كلفة عالية سيدفعها الجميع.

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