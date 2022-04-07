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منتخب لبنان لكرة الصالات إلى نهائيات بطولة آسيا

منتخب لبنان لكرة الصالات إلى نهائيات بطولة آسيا
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

حجز المنتخب اللبناني لكرة الصالات مقعده في نهائيات كأس آسيا في سبتمبر/ أيلول المقبل في الكويت.

العالم - لبنان

وحقق المنتخب اللبناني فوزه الثاني في التصفيات الآسيوية المقامة في مدينة الفجيرة الاماراتية على حساب نظيره الفلسطيني بستة أهداف لثلاثة بفضل تألق أحمد خير الدين الذي صنع أربعة أهداف لرجال الأرز الذين تناوبوا على التسجيل عبر مصطفى رحيم ثنائية وحسن زيتون وقاسم قوصان ومحمد قبيسي.

وكان لبنان قد فاز على سلطنة عمان في الجولة الأولى بهدفين لهدف، ليرفع لبنان رصيده إلى ست نقاط في الصدارة فيما تعادل المنتخب العماني مع نظيره السعودي بهدفين لكل منهما.

في سياق آخر، بات بإمكان مهاجم نادي النجمة حسن شعيتو موني (33 عامًا) العودة لتدريبات فريقه الجماعية بعد انتهاء فترة علاجه على اثر الجراحة التي خضع لها عقب اصابته بقطع في الرباط الصليبي في أيلول الماضي.

ويمكن لشعيتو الانخراط في التمارين الجماعية ليكون جاهزًا لمواجهة نهائي الكأس أمام الأنصار ومنافسات كأس الاتحاد الآسيوي الشهر المقبل.

وقد اكتسح دينامو الهومنتمن 128 92 في افتتاح منافسات الجولة العشرين لدوري كرة السلة.

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