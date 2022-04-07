يوم الأرض وممارسات الإحتلال الإسرائيلي

العالم – غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"غياهب الكيان"، أشار عواضة الى أن جوهر الصراع السياسي هو صراع على الارض الفلسطينية وان الفلسطيني يعتبر هذا اليوم يوما عظيما له لانه يبرز من خلاله هذا الصراع الحقيقي والذي لا يمكن ان تخفيه اي من السياسات الاسرائيلية المستخدمة.

وفي يوم الأرض الذي يحتفل فيه الفلسطينيون سنويا متمسكين بأرضهم في مواجهة سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت تبرز مخططات الاحتلال في النقب المحتل جلية لتؤكد حق أبناء الأرض في المقاومة.

ويناقش برنامج"غياهب الكيان"، موضوع يوم الارض الذي احتفل به الفلسطينيون في كل مكان وجهوا فيه رفضا للاحتلال كما ان له خصوصية في النقب المحتل الذي يتعرض لابشع انواع التهجير والتجريف ومصادرة الاراضي.

كما يسلط البرنامج الضوء على غياب الأمن الشخصي يؤرق الصهاينة في الكيان منذ معركة سيف القدس حيث يعيش الاسرائيليون بحالة ذعر وخوف من عمليات المقاومين الفلسطينيين داخل المناطق المحتلة عام .1948

ويلقي البرنامج الضوء على اللجوء للتسلح الشخصي من جانب الصهاينة بذريعة حماية انفسهم له عواقب وخيمة داخل المجتمع الصهيوني لانه سيرفع بنسب الجريمة والانتحار وزيادة التفلت الأمني الموجود أصلا.

ويناقش البرنامج موضوع العنف في المدارس لدى الكيان الذي بات ظاهرة تنتشر في ارجتائه حيث تتصاعد حالات الضرب والضرب المتبادل بين الطلاب والمعلمين على حد سواء.

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