إحياء يوم الأرض في النقب المحتل

العالم – غياهب الكيان

ويبحث البرنامج في "يوم الأرض"الذي يحتفل فيه الفلسطينيون سنويا متمسكين بأرضهم في مواجهة سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت تبرز مخططات الاحتلال في النقب المحتل جلية لتؤكد حق أبناء الأرض في المقاومة.

وحول أهمية احتفال الفلسطينيين بيوم الأرض حتى اليوم رغم كل الممارسات القمعية الصهيونية في مصادرة اراضيهم أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة ان جوهر الصراع في داخل فلسطين المحتلة هو على الارض بمعنى ان كل السياسات التي حاول الكيان اعتمادها سواء كانت من خلفية تاريخية او دينية على خلفية الاحداث التي تحصل بسبب السياسات الاستيطانية التي يلجأ اليها الصهيوني ينكسر بها أمام الشعب الفلسطيني اليوم.

ويناقش برنامج"غياهب الكيان"، موضوع يوم الارض الذي احتفل به الفلسطينيون في كل مكان وجهوا فيه رفضا للاحتلال كما ان له خصوصية في النقب المحتل الذي يتعرض لابشع انواع التهجير والتجريف ومصادرة الاراضي.

كما يسلط البرنامج الضوء على غياب الأمن الشخصي يؤرق الصهاينة في الكيان منذ معركة سيف القدس حيث يعيش الاسرائيليون بحالة ذعر وخوف من عمليات المقاومين الفلسطينيين داخل المناطق المحتلة عام .1948

ويلقي البرنامج الضوء على اللجوء للتسلح الشخصي من جانب الصهاينة بذريعة حماية انفسهم له عواقب وخيمة داخل المجتمع الصهيوني لانه سيرفع بنسب الجريمة والانتحار وزيادة التفلت الأمني الموجود أصلا.

ويناقش البرنامج موضوع العنف في المدارس لدى الكيان الذي بات ظاهرة تنتشر في ارجتائه حيث تتصاعد حالات الضرب والضرب المتبادل بين الطلاب والمعلمين على حد سواء.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " غياهب الكيان " نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6118923