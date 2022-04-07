مطاعم الرحمة.. إفطار مجاني للفقراء وعابري السبيل في الجزائر

العالم- منوعات

وفتح الهلال الأحمر الجزائري، في إطار برنامجه التضامني خلال الشهر الفضيل، 200 مطعم لإفطار عابري السبيل، إضافة إلى توزيع وجبات إفطار على مستعملي الطرقات، ففي ولاية سعيدة غربي الجزائر، بادرت اللجنة الولائية للهلال الأحمر بفتح خمسة مطاعم إفطار جماعي لعابري السبيل والمعوزين، مهيأة لاستقبال 70 إلى 100 شخص، يعمل فيها 30 متطوعا ومتطوعة يسهرون على تحضير الوجبات الساخنة.

من جهته، أكدّ المتحدث باسم جمعية الإرشاد والإصلاح، (كبرى الجمعيات الخيرية في الجزائر)، محمد قاضي، لـ" العربي الجديد"، أنّ الجمعية قامت بفتح ما مجموعه 80 مطعماً للرحمة والتكافل في عموم البلاد، بينها 15 مطعما في العاصمة، تُقدّم ما يقارب 13 ألف وجبة يومياً.

وأضاف قاضي: "في أغلب المطاعم تقوم الجمعية بتمويل احتياجاتها في اليوم الأول، وبعد ذلك يُقدّم محسنون مساهمات مختلفة لإسناد هذه المطاعم، كأن يأتي أحدهم ويلتزم بتوفير احتياجات المطعم من الخبز أو الخضر أو المياه أو غيرها".

ونبه إلى أنه هذه المرة الأولى التي يُسمح فيها بفتح المطاعم بعد عامين من وباء كورونا، كانت فيها الجمعية تقوم بتوزيع الوجبات لصالح العائلات الفقيرة في المنازل والمرضى في المستشفيات.