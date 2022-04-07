الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

هل تشكل استقالة هادي مخرجاً للعدوان من مأزق الحرب في اليمن؟

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

حزمة قرارات اصدرها الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه هادي تضمنت عزل نائبه علي محسن الاحمر ونقل صلاحياته الى ما أسماه مجلس قيادة رئاسي مكون من ثمانية اشخاص يمثلون كافة الفصائل الموالية للتحالف السعودي الاماراتي.

العالم - مراسلون

خطوات هادي الاخيرة التي جاءت في سياق ما اسمي بمشاورات الرياض يرى مراقبون بانها تأتي تحت ضغط سعودي.

حيث اجبرت السعودية هادي ونائبه على تقديم استقالتهم لمجلس رئاسي يتولى مهام التنسيق للقيام بتفاهمات مع طرف صنعاء التي اعتبرت هذه القرارات فصلا جديد من فصول الحرب ومناورة جديدة يريد تحالف العدوان السعودي جعل الازمة يمنية بحتة.

الاوساط السياسية في صنعاء اعتبرت هذه القرارات تمثيلية لاصلة لها باي اجراء شرعي ، واكدت ان هذه الخطوة لاتمثل لصنعاء شيئا لعدم اعترافها بحكومة هادي.

وقال عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي بان المستقيل هادي منتهي الصلاحيات وليس مخولا بنقل اي صلاحيات لغيره، فيما لا يرى الشارع اليمني اي جديد في هذه القرارات في ظل استمرار هيمنة النظام السعودي عليها .

وبهذه الخطوة او كما يصفها الكثير بالانقلاب الابيض انهت السعودية دور الرئيس المستقيل هادي وذلك بعد سبع سنوات من شنها لعدوان على اليمن تحت مزاعم اعادة شرعيته الى صنعاء، ويبدوا براي الكثير من المراقبين انها محاولة سعودية اماراتية لاخراج نفسهما وتحالفهما من مأزق الحرب واظهار نفسها لراعية سلام.

لكن صنعاء تُحمِّل النظامين السعودي الاماراتي مسؤولية عدوانهم وجرائمهم في اليمن بعيدا عن مرتزقتهم الذي تعتبر موضوع التفاوض معهم امر يمني ولادخل للمعتدي به.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

هل سيساهم تشكيل المجلس الرئاسي بإيقاف الحرب على اليمن ؟

الوفد اليمني المفاوض: حاضر ومستقبل اليمن يتقرر داخل البلاد

الهدف من تشكيل مجلس رئاسي بعد مرور7 سنوات من العدوان على اليمن

هل خطوة هادي مفاجئة، ام ترتيبات سعودية لمرحلة قادمة؟ 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الاموال الایرانیة المجمدة

غزة..الحصار يؤدي إلى وفاة آلاف من مرضى السرطان

وزير نفط العراق: مساع لتعظيم الإيرادات بأسرع الطرق

قبة مسجد عش طائر اللقلق في مدينة بنجول التركية

وسائل إعلام بريطانية تفجر فضيحة مدوية لسفارة الإمارات في لندن

تسوية أوضاع السوريين المطلوبين متواصلة في المناطق المحررة