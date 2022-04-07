إصابة جنديين أمريكيين بهجوم على قاعدة في شرق سوريا

العالم - سوريا

وحسب المعلومات فإن جنديين أمريكيين أصيبا بهجوم غير مباشر استهدف قاعدة عسكرية تضم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة شرقي سوريا، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت خلال الليل.

ويأتي القصف بعد ساعات من سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في مصفاة نفط كاوركوسك في أربيل.

هذا وأفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، بأنه رصد بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، دوي انفجارات في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرقي الفرات، ناجمة عن قذائف صاروخية مصدرها مناطق على الضفة الأخرى للنهر، مشيرا إلى أن القذائف استهدفت قاعدة حقل العمر النفطي (أكبر قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في سوريا).

وعقب الاستهداف قامت قوات التحالف بإطلاق قذيفتين اثنتين على بادية الميادين.

المصدر: وكالة اوقات الشام الاخبارية نقلا عن "وول ستريت جورنال" + "رووداو" + "المرصد السوري لحقوق الإنسان"