محافظ الحسكة: العمل بحيادية أثناء القيام بالأعمال الإنسانية

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وأكد خليل خلال اللقاء ضرورة العمل على افراغ المخيمات من قاطنيها نظراً لتدهور الحالة الامنية داخل المخيمات وتهيئة الظروف المناسبة لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية.

وقال خليل “إن اللجنة الفرعية للإغاثة في المحافظة ستقدم كل الدعم اللازم لمكتب المفوضية في المحافظة للقيام بعملهم على أكمل وجه دون حدوث أي منغصات ويعود بالفائدة على كل أبناء المنطقة.

وفي المجال الخدمي أكد خليل ضرورة تقديم الدعم اللازم في القطاعات الخدمية الأساسية صحة ومياه ونظافة وتربية عن طريق تأمين سيارات إسعاف ومحطات توليد أوكسجين وآليات نظافة ومحطات تحلية مياه ومقاعد دراسية وخزانات مياه ومطاحن ومخابز متنقلة والمساهمة في إعادة تأهيل منازل الأهالي والبنى التحتية في حي غويران التي دمرت من قبل الاحتلال الأمريكي وميليشيا قسد على خلفية أحداث غويران.

من جانبه أشار روبيرت ويلن خلال اللقاء إلى جهود الحكومة السورية لتسهيل عودة النازحين في الداخل والخارج للعودة إلى أراضيهم من خلال مجموعة من المراسيم والقرارات المهمة التي من شانها مساعدتهم للعودة إلى بيوتهم.

ولفت إلى أنه تمت زيارة مخيم العريشة في الريف الجنوبي للمحافظة والاطلاع على أوضاع الأهالي والأسباب والمصاعب التي تقف عائقاً أمام عودتهم إلى بلداتهم ومناطقهم.