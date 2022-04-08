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واشنطن تفرض عقوبات على 8 أشخاص و30 كيانا روسيّا

واشنطن تفرض عقوبات على 8 أشخاص و30 كيانا روسيّا
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 أشخاص و30 كيانا روسيا، في توسيع للعقوبات المفروضة ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

العالم - الأميرکيتان

وطالت العقوبات الأمريكية الجديدة عددا من المؤسسات الروسية العاملة في مجال بناء السفن، بما فيها "أدميرالتيسكيه فيرفي" ومصنع "يانتار" وغيرهما.

وفرضت العقوبات أيضا ضد مكاتب التصميم والمصانع الخاصة ببناء السفن والمعدات البحرية، بما فيها مؤسستا "ألماز" و"روبين" ومصنع "بالتيسكي".

وبين الأشخاص الذين تم إدراجهم على قوائم العقوبات غيورغي بولتافتشينكو وأليكسي رحمانوف، وهما مسؤولان كبيران في إدارة "المؤسسة الموحدة لبناء السفن".

وحددت الخزانة الأمريكية كذلك 7 مايو المقبل موعدا لإتمام الصفقات والتعاملات مع شركة "ألروسا" الروسية التي تم فرض عقوبات عليها في وقت سابق.

وتتضمن العقوبات الأمريكية الجديدة استثناءات لمعدات الاتصال وبعض تقنيات الإنترنت.

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واشنطن تفرض عقوبات على 8 أشخاص و30 كيانا روسيّا

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