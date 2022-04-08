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العدوان السعودي يرتكب 98 خرقا للهدنة خلال 24 ساعة

العدوان السعودي يرتكب 98 خرقا للهدنة خلال 24 ساعة
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

قامت قوى تحالف العدوان السعودي الاماراتي ومرتزقته بارتكاب 98 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خروقات العدوان تمثلت في تحليق طيران الأباتشي الحربي في أجواء جبهات الحدود، و40 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح في أجواء محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة ولحج والضالع والبيضاء وعمران وما وراء الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا ثلاثة تحصينات قتالية، في تبة الروسي بتعز وغرب الكدف في مديرية حيران بحجة وفي موقع سلطان في جيزان.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد خمس عملية قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد بمأرب، والحقول بالجوف، والضباب بتعز، والبتول في الملاحيظ بصعدة، وفي منطقة مالح بمحافظة البيضاء.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 43 خرقا بإطلاق نار كثيف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وتعز والجوف وصعدة وحجة ولحج والبيضاء والضالع وما وراء الحدود.

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