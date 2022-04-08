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تقرير يرصد مؤشراً مقلقاً عن داعش في سوريا

تقرير يرصد مؤشراً مقلقاً عن داعش في سوريا
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

تصاعدت عمليات جماعة "داعش" الارهابية في وسط سوريا خلال شهر آذار/ مارس المنصرم، في مؤشر مقلق على عودة نشاط الجماعة الارهابية في هذه المناطق الخاضع أغلبها للحكومة السورية، مستغلة فرصة انشغال روسيا في أوكرانيا.

العالم - سوريا

وأوضح تقرير مركز مكافحة التطرف (CEP) أن جماعة داعش نفذت 17 هجوما مؤكدا في مارس الماضي، أسفر عن استشهاد 25 من قوات الجيش السوري وحلفائه، ومدني واحد، وجرح ما لا يقل عن 28 آخرين في محافظات حمص ودير الزور والرقة وحلب وحماة.

وتصاعدت عمليات داعش في مارس، مقارنة بشهر فبراير، على الرغم من أن النشاط ما يزال منخفضا مقارنة بيناير. وضمن عمليات مارس، 5 هجمات في دير الزور، و5 في حمص، و4 في الرقة.

ومن بين الهجمات الـ17، تم التأكد من تنفيذ 4 بالألغام أو العبوات الناسفة، بينما استخدمت 9 على الأقل أسلحة صغيرة، ونُفذت 4 هجمات بوسائل مجهولة.

ويتطلب استخدام الأسلحة الصغيرة من خلايا داعش، أن تراقب أهدافها بنشاط، وتستعد للمخاطرة بفقدان أفراد وإمدادات.

وحسب التقرير ذاته، فإن خلايا داعش "يبدو أنها تراقب عن كثب تحركات قوات الجيش السوري على طول طريق تدمر- البوكمال السريع، بحثا عن أهداف محتملة، وكذلك تنشط على طول جبهة كوم- جبل بشري في جنوب الرقة وشمال شرق حمص".

والأهم من ذلك، أن داعش نفذ 5 عمليات كبيرة عبر 3 محافظات في مارس، وهو ثاني أعلى رقم في شهر منذ مايو 2021، مما يشير لموقف أكثر عدوانية، ويمكن أن يُعزى أحد أسباب التصعيد إلى نجاح داعش في التمركز في البادية السورية، وفقا لمركز (CEP).

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