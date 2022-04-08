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امير عبداللهيان: نؤكد على الحل الدبلوماسي لازمة اوكرانيا

امير عبداللهيان: نؤكد على الحل الدبلوماسي لازمة اوكرانيا
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان، التأكيد على ضرورة التركيز على الحوار والحل الدبلوماسي لحل الأزمة الأوكرانية.

العالم - ايران

بحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية ومفاوضات فيينا.

وهنأ وزير الخارجية العراقي نظيره الايراني بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد وعيد نوروز وحلول شهر رمضان المبارك، واستعرض نتائج زيارته لموسكو ومحادثاته مع وزير الخارجية الروسي والاحداث في اوكرانيا.

من جانبه هنأ وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، نظيره العراقي بحلول شهر رمضان المبارك، وأكد على ضرورة التركيز على الحوار والحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية ، ودعا إلى معالجة جذور الأزمة الحالية كمفتاح لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة أوراسيا.

كما استعرض الجانبان آخر الخطوات المتخذة في إطار العلاقات الثنائية، وأكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع الاتفاقيات السابقة.

وفي هذا السياق، رحب وزير الخارجية العراقي بالدعوة التي وجهها اليه أمير عبداللهيان للقيام بزيارة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

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