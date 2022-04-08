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الألمان يزدادون فقرا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

الألمان يزدادون فقرا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

أشارت تقارير إعلامية إلى مواجهة المواطنين الألمان لصعوبات مالية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

العالم - أوروبا

وفقا لأحدث البيانات، يواجه واحد من كل سبعة ألمان تقريبا صعوبة في تغطية نفقاته اليومية، بحسب تقرير لـFocus Online.

وحذّر التقرير من تدهور الوضع حيث تسببت أسعار الطاقة بزيادة التضخم ليصل لـ7.3 في المئة، وهو أعلى معدل في الأربعين عاما الماضية. ومقارنة بالعام الماضي، زادت تكاليف الطاقة للمؤسسات بنسبة 70% ولعدد من الموارد الضرورية بنحو 20%.

وأضاف التقرير بأن كل هذه التكاليف المتزايدة ستنعكس على المستهلكين، مع ارتفاع الأسعار ليس فقط للغاز والبنزين والكهرباء، ولكن أيضًا للأغذية والأثاث وغير ذلك. وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن ألمانيا تواجه "فقرا جديدا" بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

يذكر أن الدول الغربية فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، طالت هذه العقوبات القطاع المصرفي الروسي بالإضافة لدعوات لمقاطعة مصادر الطاقة الروسية، مما أدى لاضطراب في السلاسل الكنولوجية انعكست إلى مشاكل اقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة، ما أدى وبشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

ووصف الكرملين هذه التصرفات بأنها حرب اقتصادية لم يحدث مثلها بعد، لكنه شدد على استعداده لمثل هذه الخطوات. ويتخذ البنك المركزي إجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، وتم تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى روبل.

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