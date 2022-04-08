شاهد.. صفاء الفحل حديث الشارع السوداني فمن هي ولماذا؟!

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صفاء قالت لهجو انها تحمل رسالة من الشعب السوداني وقامت بخلع حذائها ورميه به، وبعد هذه الحادثة ظهرت صفاء الفحل في فيديو تقدم فيه اعتذارها عن الحادثة.

القصة لم تنته هنا، فصفاء لها سابقة خطرة وهي مشاركتها قبل عامين في ورشة عمل عن التطبيع بين السودان والكيان الاسرائيلي بمشاركة شخصيات من كيان الاحتلال، كما انها تشغل منصب الامين الاعلامي في جمعية الصداقة السودانية الاسرائيلية.

هذا الامر اثار انتقادات الناشطين على مواقع التواصل للصحفية السودانية، حيث كتب "فضل" في هذا السياق مغردا: "صفاء الفحل طلعت أمين عام لجمعية تطبيعية مع إسرائيل، إتسقوا مع نفسكم يا جماعة المواقف المشرفة".

وعلق"رشيد احمد" قائلا: "أتاريها مالية يدها بإسرائيل. ولو رمت البرهان ذاته بجزمتها الله يعزكم، ما بجيها شيء، أهو عملت ليها بطولة وبقى اسمها على لسان الناس، رغم انه كتيرين ما سمعوا بيها قبل كده".

وكتب "مصطفى احمد" مغردا: "أمر آخر وهو لا بد من البحث الجاد عن حالة صفاء الصحية لأن المنصة المختلف عليها من قبل اهل السودان ان لم نقل معظمهم هم الذين منحوا صفاء الفحل حق الكلام فلماذا ترد بالنعال".

المزيد من التاصيل في الفيديو المرفق..