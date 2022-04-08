أبرز التصريحات الإسرائيلية على عملية "تل ابیب"

العالم _ فلسطين

وأظهرت تعليقات الصحفيين الإسرائيليين والقنوات الفضائية العبرية صدمة من العملية وأعداد الإصابات والقتلى، التي رصدتها "قدس برس"، ووصفت بـ"فيلم البرعب"، مع عدم اعتقال المنفذ حتى مرور أكثر من ساعتين من حصول العملية.

وقال الصحفي الإسرائيلي نير دفوري، في تغريدة له على "تويتر": إنه "شهد كثيرا من الأحداث، ولكنه لم يعهد من قبل توترا وضغطا مثل الذي يسود الآن في شارع ديزينغوف".

وأضاف: "لا اذكر في حياتي ليلة كهذه الليلة، حيث لا تملتك قوات الأمن ولو أدنى دليل حول هوية المنفذ، بينما مئات من قوات الأمن والجيش يقومون بتمشيط الأزقة والمتاجر بحثا عن المنفذ".

ووصفت قناة /كان/ العبرية الوضع في "تل أبيب"، بأنه "لم يشهد انتشار عدد كبير كهذا من القوات في الشوارع منذ فترة طويلة".

وذكر أحد الناجين من عملية إطلاق النار لموقع /واللا/ العبري، بأنه تمنى أن لا يموت، وقال: " واصلت الركض بين الرصاص ولم أنظر إلى الوراء"، وشدد الموقع على أن ما جرى في "تل أبيب" عبارة عن "فيلم رعب".

وأكدت عدة متحدثين إسرائيليين لمصادر عبرية، أن "المنفذ لا زال حرًا، لذلك تم استدعاء وحدات النخبة في الجيش، مثل سييرت متكال، ووحدة هالوطر، واليمام، والشاباك، ووحدة شييتت 13، ووحدة شلداج، وأن الجيش يقيم غرفة مشتركة مع الشرطة والمخابرات، والتقديرات تشير إلى توسع عمليات البحث".

بدوره، قال الصحفي الإسرائيلي تساحي دبوش، في منشور على "فيسبوك"، إن "الصورة التي حصلت لا يمكن تخيلها، حرب في شوارع البلاد".

ودعا عضو الكنيست (البرلمان) بتسلئيل سموتريتز، وزير الجيش الإسرائيلي إلى "إلغاء تسهيلات رمضان"، التي من المفترض أن تسمح لعشرات الآلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية بدخول القدس وجبل الهيكل غدا"، وأضاف: " لاتلعبوا بأمن اسرائيل".

وخلال تصريحات صحفية، قال قائد شرطة "تل أبيب": إنه "ليس لدينا أي فكرة في الوقت الحالي عن هوية المنفذ، ولا نعرف من أين أتى".

وأجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت مشاورات أمنية مع وزير الجيش ووزير الأمن الداخلي ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ومفتش الشرطة في أعقاب العملية في "ديزنغوف"، وتم الاتفاق على مواصلة تعزيز والدفع بقوات كبيرة إلى "تل أبيب".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 15 آخرين، ستة منهم حالتهم خطيرة، جرّاء عملية إطلاق نار مساء الخميس، وسط "تل أبيب".

ونُفِّذ إطلاق النار في ثلاثة مواقع مختلفة على الأقل، في شارع "ديزينغوف" بالمدينة، وفي أحد المواقع، استهدف إطلاق النار مطعماً، مسفراً عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأفادت الطواقم الطبيّة، بنقل 15 شخصاً على الأقل للمشافي، مؤكدة أن ستة منهم إصابتهم خطيرة.