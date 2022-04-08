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المخيمات الفلسطينية بلبنان تحتفي بعملية ديزنغوف

المخيمات الفلسطينية بلبنان تحتفي بعملية ديزنغوف
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

احتفت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، بعملية "تل أبيب" التي وقعت مساء الخميس، وأسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، وإصابة 14 آخرين، جراح 4 منهم خطيرة.

العالم _ لبنان

ونصب شبان فلسطينيون "حواجز محبة" في أحياء وشوارع المخيمات والتجمعات الفلسطينية، ووزعوا الحلوى ابتهاجًا بالعملية، على وقع الأناشيد الوطنية الداعمة للمقاومة.

وجابت شوارع المخيمات مسيرات عفوية، رفع المشاركون فيها أعلام فلسطين والفصائل والقوى الفلسطينية، وردّدوا شعارات مؤيدة للعمل المقاوم والعمليات الفدائية ضد الاحتلال، ورداً على انتهاكاته المتواصلة في عموم فلسطين، وخصوصا القدس والمسجد الأقصى.

ونُفذت عملية إطلاق النار في ثلاثة مواقع مختلفة على الأقل من شارع "ديزينغوف" بالمدينة، وفي أحد المواقع استهدف منفذ العملية مطعماً.

وهذه العملية هي الرابعة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أسفرت مجتمِعة عن مقتل 13 إسرائيلياً، بينهم عناصر أمن، في بئر السبع، والخضيرة، وبني براك.

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