الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢
١٠:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بكين: تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان يزيد من حدة الانقسام

بكين: تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان يزيد من حدة الانقسام
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن عملية إعداد قرار لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لم تكن مفتوحة وشفافة.

العالم - أسيا و الباسفيك

وأضاف ليجيان في إفادة صحفية، لم تكن هناك مشاورات لجميع الدول الأعضاء، ولن يؤدي هذا النهج إلا إلى تفاقم الانقسام في المجلس.

وتابع المتحدث، قائلا: "لم تكن عملية إعداد القرار ذي الصلة مفتوحة وشفافة، ولم تجر، كالعادة، مشاورات مع جميع الدول الأعضاء وتبادل واسع للآراء، وهذا النهج لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام بين الدول الأعضاء، وزيادة التناقضات بين الطرفين وصب الزيت على النار. مشددا على أن ذلك لن يسهم في تهدئة الصراع ومفاوضات السلام".

يذكر أنه في وقت سابق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتعليق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. القرار، الذي تم اتخاذه بسبب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حرم روسيا من حق التصويت والحق في التحدث في المجلس. رداً على ذلك، أعلنت روسيا أنها بصدد إنهاء سلطاتها في مجلس حقوق الإنسان.

روابط ذات صلة

أستراليا تتحدث عن حرب محتملة مع الصين

الصين تنفي تلقيها طلبا رسميا بأن تصبح ضامنة لأمن أوكرانيا

الصين تقول إنها لا تتعمد التحايل على العقوبات ضد روسيا

صحيفة امريكية: تحذيرات لبكين من تقديم دعم لروسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قصف تركي بقذائف المدفعية على ريف الرقة الشمالي

شاهد بالفيديو... اندلاع حريق هائل واخلاء مباني في مدينة عكا

فولاد خوزستان الايراني يتعادل مع الغرافة القطري في دوري ابطال آسيا

الكوكب الأحمر بعيد عن الموت والعلماء يقدمون "الدليل"

العراق.. مستشار الكاظمي يعلن تحقيق قفزات كبيرة بحماية واسترجاع المال العام

بكين: تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان يزيد من حدة الانقسام