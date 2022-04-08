احتجاز الإمارات طبيب لبناني بسبب تغريدة عن اليمن

العالم - الامارات

وذكر مغردون أن السلطات الإماراتية احتجزت الطبيب اللبناني ريشار الخراط في وقت أعلن وزير الخارجية اللبنانية عبدالله أبو حبيب مساء الثلاثاء، أن السلطات اللبنانية تتابع عن كثب قضية الطبيب اللبناني المعتقل في الإمارات.

بالتزامن أصدرت عائلة الخراط بيانًا أشارت من خلاله إلى أن قضية ابنها كانت ولا تزال تحت المتابعة الحثيثة على أعلى المستويات في لبنان فضلا عن الجهود التي تقوم بها نقابة الاطباء في بيروت.

والقصة بدأت عندما تداول ناشطون قريبون من التيار الوطني الحر، أخبارًا مفادها أن الإمارات ألقت القبض على الطبيب اللبناني ريشار خراط، خلال تواجده فيها للمشاركة في دورة طبية.

وذلك بسبب تغريدة نشرها حساب إماراتي للخراط، تعود لعدة سنوات إلى الوراء، يدعو فيها انصار الله إلى قصف برج خليفة، متهمين الإعلامية ديما صادق بالتسبب باعتقال الخراط، على اعتبار أنها قامت بإعادة نشر التغريدة.

وأطلق ناشطون وسم #الحرية_لريشار_خراط باللغتين العربية والإنجليزية، وطالبوا الدولة اللبنانية بالتحرّك فورًا لإطلاق سراح الخراط.