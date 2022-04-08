أردوغان يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن يوم الأحد المقبل

العالم - ترکیا

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن زيارة الرئيس أردوغان إلى الأردن، تأتي تلبية لدعوة من عبد الله الثاني.

ومن المقرر أن يعقد الزعيمان مباحثات ثنائية موسعة، تتناول مستوى النهوض بالعلاقات الثنائية، إضافة إلى أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتشهد العلاقات الأردنية التركية، في الأونة الأخيرة، تطورا لافتا يعززها تناغم مواقف البلدين تجاه أبرز الأزمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ويرتبط البلدان بنحو 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافة العسكرية.

وتهدف حكومتا البلدين إلى تعزيز العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائم على المساواة وعدم التمييز والدعم المتبادل، والرغبة في المزيد من التوسع والتنويع التجاري والاستثماري بين الجانبين.