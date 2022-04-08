لقاء الأحزاب في لبنان: نبارك للشعب الفلسطيني العمليات النوعية في قلب الكيان الصهيوني

العالم _ لبنان

واعتبر البيان بان العمليات النوعية في قلب الكيان الصهيوني جاءت كـ الرد الحاسم على القمم القميئة في النقب التي كشفت النقاب عن استشراء الفعل التآمري على الانسان الفلسطيني العربي.

كما اعتبر البيان أن هذه الطلقات المباركة والضربات المكثفة الموجعة ستؤسس حتما لزوال الكيان، من خلال الطرد الممنهج لفلول المستوطنين في هجرة معاكسة تقوض تدريجيا مرتكزات الكيان المصطنع على ارض فلسطين العربية.

وأشار البيان الى ان الصهاينة صاغوا نظرية الكبار يموتون والصغار ينسون، فإذ بأجيال النصر وجينات العز القومي تصوغ بالدم ملحمة التحرير والنصر الآتي الذي نراه قريب.