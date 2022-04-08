الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢
١٢:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع الروسية تنفي اتهامات كييف باستهداف محطة قطارات في دونيتسك

الدفاع الروسية تنفي اتهامات كييف باستهداف محطة قطارات في دونيتسك
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

نفت وزارة الدفاع الروسية اتهامات السلطات الأوكرانية باستهداف القوات الروسية بالصواريخ محطة قطارات تعج بالمدنيين بكراماتورسك في دونيتسك اليوم الجمعة أسفرت عن سقوط ضحايا.

العالم ـ أوروبا

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة، "كل التصريحات التي أدلى بها ممثلو النظام (المتطرف) في كييف حول الهجوم الصاروخي الذي يزعم أن روسيا نفذته في 8 أبريل في محطة القطارات في مدينة كراماتورسك هي استفزازية وغير صحيحة على الإطلاق".

وتابع البيان، "في 8 أبريل، لم يكن للقوات المسلحة الروسية أي مهام نيران في مدينة كراماتورسك ولم يتم التخطيط لها.. نؤكد بشكل خاص أن صواريخ Tochka-U التكتيكية، التي تم العثور على شظاياها بالقرب من محطة سكة حديد كراماتورسك ونشرها شهود العيان، لا تستخدم إلا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت إدارة الدفاع لجمهورية دونيتسك الشعبية صورا تؤكد سقوط ضحايا نتيجة سلسلة انفجارات قرب محطة قطارات في كراماتورسك. جراء استهداف القوات الأوكرانية للمنطقة بصواريخ "توتشكا أو".

وأكد المقر (سلطات دونيتسك) أن هذا النظام الصاروخي قديم وليس في الخدمة في روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ولكن تستخدمه التشكيلات المسلحة الأوكرانية بنشاط.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف محطة للقطارات في شرق أوكرانيا، وأسفر عن مصرع العشرات.

وقتل أكثر من 30 شخصا وأصيب ما يربو على 100 في هجوم صاروخي على محطة للقطارات في شرق البلاد يوم الجمعة، بينما كان مدنيون يحاولون المغادرة إلى مناطق أكثر أمنا في البلاد.

روابط ذات صلة

دونيتسك: 1000 قتيل إثر قصف القوات الأوكرانية أراضينا منذ بداية 2022

دونيتسك: لن نسمح للقوات الأوكرانية المحاصرة في ماريوبول بالخروج

بوشيلين: لا نستبعد النظر في إمكانية انضمام دونيتسك إلى روسيا بعد اكتمال تحريرها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس.. ثلاثة نواب يمثلون أمام الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب

'الجيل الجديد': الوضع السياسي بالعراق بحالة انسداد تام

عملية 'تل أبيب' تزعزع أمن المستوطنين والفدائيون يُرعبون جمهور الكيان

ایران تزیح الستار عن الجيل الجديد من الأدوية الإشعاعية

الصحة الإيرانية تسجل 36 وفاة جديدة بكورونا

امام جمعة طهران: التقنية النووية حق ايران الشرعي والقانوني