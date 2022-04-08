الدفاع الروسية تنفي اتهامات كييف باستهداف محطة قطارات في دونيتسك

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وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة، "كل التصريحات التي أدلى بها ممثلو النظام (المتطرف) في كييف حول الهجوم الصاروخي الذي يزعم أن روسيا نفذته في 8 أبريل في محطة القطارات في مدينة كراماتورسك هي استفزازية وغير صحيحة على الإطلاق".

وتابع البيان، "في 8 أبريل، لم يكن للقوات المسلحة الروسية أي مهام نيران في مدينة كراماتورسك ولم يتم التخطيط لها.. نؤكد بشكل خاص أن صواريخ Tochka-U التكتيكية، التي تم العثور على شظاياها بالقرب من محطة سكة حديد كراماتورسك ونشرها شهود العيان، لا تستخدم إلا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت إدارة الدفاع لجمهورية دونيتسك الشعبية صورا تؤكد سقوط ضحايا نتيجة سلسلة انفجارات قرب محطة قطارات في كراماتورسك. جراء استهداف القوات الأوكرانية للمنطقة بصواريخ "توتشكا أو".

وأكد المقر (سلطات دونيتسك) أن هذا النظام الصاروخي قديم وليس في الخدمة في روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ولكن تستخدمه التشكيلات المسلحة الأوكرانية بنشاط.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف محطة للقطارات في شرق أوكرانيا، وأسفر عن مصرع العشرات.

وقتل أكثر من 30 شخصا وأصيب ما يربو على 100 في هجوم صاروخي على محطة للقطارات في شرق البلاد يوم الجمعة، بينما كان مدنيون يحاولون المغادرة إلى مناطق أكثر أمنا في البلاد.