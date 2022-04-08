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الكرملين: سنعيد توجيه إمدادات الفحم إلى أسواق بديلة إذا تخلى الاتحاد الأوروبي عنها

الكرملين: سنعيد توجيه إمدادات الفحم إلى أسواق بديلة إذا تخلى الاتحاد الأوروبي عنها
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية "​الكرملين​"، ​دميتري بيسكوف​، إلى أن "​روسيا​ ستعيد توجيه إمدادات الفحم إلى أسواق بديلة إذا تخلى ​الاتحاد الأوروبي​ عنها".

العالم ـ أوروبا

وأكد بيسكوف أن "أي توسع لحلف شمال الأطلسي (​الناتو​) لن يجلب الأمن والاستقرار"، مرجّحاً "استكمال العملية الخاصة في ​أوكرانيا​ قريبا".

ولفت إلى أن "الصاروخ المستخدم بقصف محطة كراماتورسك لاتمتلكه القوات الروسية".

وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة رسميا عن فرضه الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية المتواصلة في أوكرانيا.

وفي إطار هذه الحزمة من العقوبات، أعلنت الرّئاسة الفرنسيّة لمجلس ​الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات الفحم الروسي، وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السّفن الرّوسيّة.

وتنصّ هذه الحزمة على حظر صادرات إلى ​روسيا​ بقيمة تصل إلى 10 مليارات ​يورو​، تشمل خاصّةً البضائع التّكنولوجيّة المتطوّرة، وتجميد أصول العديد من ​المصارف الروسية​. وتحظر أيضًا على شركات النّقل البرّي الرّوسيّة والبيلاروسيّة العمل في الاتحاد الأوروبي.

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