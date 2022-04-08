الاحتلال الأمريكي يعزز قواعده اللاشرعية بريف دير الزور

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لسانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت قافلة تحمل أسلحة وكميات كبيرة من الذخائر والمواد اللوجستية إلى قاعدتها العسكرية في حقل غاز كونيكو شرقي دير الزور بالتوازي مع قافلة أخرى تحمل مواد مماثلة إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي.

ولفتت المصادر إلى أن تصاعد الهجمات التي تستهدف قواعد الاحتلال وأرتاله في الجزيرة السورية جراء الرفض الشعبي للاحتلال و“قسد” المرتبطة به دفعه الى تعزيز قواعده بأرتال من الأسلحة والذخائر في محاولة للحد من تلك الهجمات.

وأصيب أمس جنديان لقوات الاحتلال الأمريكي في هجوم بالقذائف الصاروخية على قاعدتها في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.