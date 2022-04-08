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مصر.. تفاصيل طعن إمام مسجد عقب صلاة التراويح

مصر.. تفاصيل طعن إمام مسجد عقب صلاة التراويح
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة كفر الزيات، التابعة لمحافظة الغربية في مصر، واقعة تعد على إمام وخطيب مسجد وذلك بعد الانتهاء من أداء صلاة التراويح.

العالم - مصر

وتلقت قوات الأمن إخطارا يفيد بورود بلاغ، من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام، بوصول الشيخ سامح هريدي إمام وخطيب مسجد الست ذكية بشارع الجيش، مصابا بجرح قطعي، وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية، قيام محام بالتعدي بالضرب مستخدما سلاحا أبيض "مطواه" وعصا خشبية "شومة" بعد الانتهاء من أداء صلاة التراويح، وعقب خروجه من المسجد، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي، وكدمات متفرقة.

وتبين أن أسباب الواقعة قيام المجنى عليه بالشهادة في قضية داخل المحكمة، بخصوص إحدى المشكلات كان شاهدا عليها، مما دفع المتهم للقيام بمحاولة قتله وإحداث ما به من إصابات.

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