مصر تكشف تفاصيل إنهاء أزمة البحارة في أوكرانيا

العالم – مصر

وأوضحت الخارجية أن اتصالات السفارة المصرية في موسكو مع الجهات الروسية خلال الفترة الماضية نجحت في إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على متن إحدى السفن التجارية بميناء خيرسون الأوكراني.

وذكرت الخارجية أنه تم إجلاء 11 بحارا مصريا أمس، وجار ترتيب عودتهم إلى الأراضي المصرية.

ونوهت بأنه تم التواصل بين السفارة في موسكو والبحارة المصريين العالقين خلال الفترة الماضية للوقوف على وضعهم الذي تطلب اتخاذ تدابير خاصة للحفاظ على أمنهم وسط ظروف صعبة استوجبت توخي الحذر اللازم.

وقامت السفارة بإجراء اتصالات مكثفة لترتيب إجلاء البحارة بأسرع ما يمكن، مع الجهات الروسية المعنية، من أجل إنهاء عملية إجلاء البحارة وتأمين خروجهم من المدينة. وقد أجرى السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو اجتماعاً مرئياً مع البحارة اليوم، أكد لهم خلاله أن السفارة تعمل على عودتهم إلى أرض الوطن في غضون الأيام القادمة.