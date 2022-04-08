الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول اميركي: منتقدو الاتفاق النووي لابديل لديهم

مسؤول اميركي: منتقدو الاتفاق النووي لابديل لديهم
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكدت المساعد المؤقت لوزير الخارجية الاميركي في شؤون الشرق الادنى يال لامبرت ان منتقدي الاتفاق النووي مع ایران لايمتلكون اي بديل.

العالم - ایران

وقالت لامبرت، في تصريحها خلال اجتماع مع شريحة من الطائفة اليهودية الاميركية: إن الحكومة الاميركية تتبع أسلوب "دبلوماسية ذات مغزى" في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، على حد وصفها.

وقالت إنها تتفهم مخاوف الطائفة اليهودية بشأن المحادثات.

وقال لامبيرت: "أتفهم أن بعض الناس قد تكون لديهم مخاوف جدية بشأن العودة إلى الاتفاق ، وأنا أحترم هذه المخاوف". أنا على دراية بالنقد ، لكن منتقدينا ليس لديهم بديل عن الاتفاق النووي.

ويشار الى ان 18 نائبا ديموقراطيًا ، من حلفاء الرئيس جو بايدن ، عارضوا إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران بسبب ماوصفوه ان "شروط الاتفاق مثيرة للقلق".

تصنيف :

روابط ذات صلة

أحدث ما قاله أمیر عبداللهیان حول احياء الاتفاق النووي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فون دير لايين: نحن هنا في بوتشا لنرى أول خطوة لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

مسؤول اميركي: منتقدو الاتفاق النووي لابديل لديهم

هل الفلفل الأسود صحي أم لا؟

خارجية ماليزيا: لم نصوت ضد روسيا في مجلس حقوق الإنسان نظرا لضعف الأدلة

'داعش' يختطف احد عمال محطة وقود غربي الانبار

مكالمة هاتفية الساعة 5 فجرا أوصلت الشاباك لمنفذ عملية 'تل أبيب'