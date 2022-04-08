مسؤول اميركي: منتقدو الاتفاق النووي لابديل لديهم

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وقالت لامبرت، في تصريحها خلال اجتماع مع شريحة من الطائفة اليهودية الاميركية: إن الحكومة الاميركية تتبع أسلوب "دبلوماسية ذات مغزى" في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، على حد وصفها.

وقالت إنها تتفهم مخاوف الطائفة اليهودية بشأن المحادثات.

وقال لامبيرت: "أتفهم أن بعض الناس قد تكون لديهم مخاوف جدية بشأن العودة إلى الاتفاق ، وأنا أحترم هذه المخاوف". أنا على دراية بالنقد ، لكن منتقدينا ليس لديهم بديل عن الاتفاق النووي.

ويشار الى ان 18 نائبا ديموقراطيًا ، من حلفاء الرئيس جو بايدن ، عارضوا إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران بسبب ماوصفوه ان "شروط الاتفاق مثيرة للقلق".