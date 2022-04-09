اشتباكات في جنوب السودان بعد أيام من إبرام اتفاق مهم

العالم-السودان

وتأتي الاشتباكات بعد أقل من أسبوع من اتفاق الزعيمين على العمل للحفاظ على السلام وإنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة وفق ما ينصّ اتفاق السلام الذي أبرم عام 2018 لإنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية.

ويدور القتال حول معسكر كوتش ميرمير في ولاية الوحدة الذي يضم قوات موالية لمشار وتعرض لهجوم من جماعة مسلحة مدعومة من الجيش، بحسب مسؤولين من الطرفين مجتمعين في العاصمة جوبا.

وشدد رئيس الأركان بالنيابة في الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة الجنرال غابرييل دوب لام على "ضرورة حل مشكلة انعدام الأمن على وجه السرعة".

وجاء تصريحه خلال مؤتمر صحافي تناول ترتيبات توحيد القوات المسلحة عقد مع نائب قائد جيش جنوب السودان الجنرال ثوي تشاني ريت.

وأشار المسؤولان العسكريان إلى أنه سيتم عقد لقاء بين قيادتي الطرفين حول هذا الموضوع.

وقال ثوي تشاني ريت "نأمر جميع القوات بوقف الأعمال العدائية واحترام اتفاق وقف إطلاق النار".

ورغم تصاعد التوتر بين الجانبين بشكل مقلق في الأسابيع الأخيرة، اتفق سلفا كير ورياك مشار الأحد على المضي قدما في تشكيل قيادة موحدة للقوات المسلحة.

ومنذ استقلاله عن السودان في عام 2011، شهد البلد أزمة تلو أخرى وعانى فيضانات وجوعا وموجات عنف وخلافات سياسية، مما حال دون تعافيه من الحرب الأهلية الدامية التي خلفت قرابة 400 ألف قتيل وأربعة ملايين نازح بين عامي 2013 و2018.