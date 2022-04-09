سلطنة عمان تعلق على إنشاء "مجلس رئاسي" في اليمن

العالم - عمان

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن السلطنة تأمل في أن تساعد هذه الخطوة في "إيجاد تسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله بمشاركة كافة الأطراف، وبما يحقق تطلعات اليمنيين".

ويوم الخميس، أعلن الرئيس اليمني المستقيل "عبد ربه منصور هادي" نقل جميع صلاحياته إلى "مجلس قيادة رئاسي" مكون من 8 أعضاء، وأعفى نائبه اللواء علي محسن الأحمر من منصبه، وذلك تزامناً مع دعم سعودي بـ3 مليارات دولار، تتقاسم مليارَين منها مع الإمارات.

ويتكون المجلس من "رشاد محمد العليمي" رئيساً، وعضوية 7 أعضاء هم: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرج البحسني.

وردا على تشكيل "مجلس قيادة رئاسي"، أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض "محمد عبد السلام"، على أن حاضر ومستقبل اليمن يتقرر داخل اليمن، وأن أي نشاط خارج حدود اليمن عبارة عن مسرحيات هزلية وألعاب ترفيهية تمارسها دول العدوان.

كما اعتبر محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن، أن اعلان السعودية تشكيل مجلس رئاسي يعد شانا سعوديا وليس مرتبطا باليمن واليمنيين.

وأكد الحوثي ردا على سؤال مراسل العالم حول تشكيل ما يسمى "المجلس الرئاسي" من قبل السعودية و عبد ربه منصور هادي، على من تم انتخابهم مجرد كمبارس يعملون مع السعودية ونصح الرياض بالتوقف عن اللعب والمراوغة وقال ان هذه الخطوة لا تقدم ولا تؤخر وهدفها شرعنة استمرار العدوان على اليمن.