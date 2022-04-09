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بعد إنهاء الأزمة..

المغرب يستأنف النقل البحري مع إسبانيا بعد عامين من التعليق

المغرب يستأنف النقل البحري مع إسبانيا بعد عامين من التعليق
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

سمحت الحكومة المغربية، الجمعة، لشركات نقل الركاب المغربية التي تربط موانئ المغرب وإسبانيا باستئناف رحلاتها بعد عامين من تعليق الرحلات.

العالم - المغرب

ودعت وزارة النقل المغربية الشركات العاملة على الخطوط البحرية التي تربط الموانئ الشمالية لطنجة وطنجة المتوسط ​​والناظور والحسيمة مع الموانئ الإسبانية لاستئناف نشاطها.

وبالمثل، تطالب الوثيقة هذه الشركات البحرية باحترام الإجراءات الصحية المعتمدة من قبل البلدين لوقف انتشار فيروس “كورونا”، مثل تقديم اختبار الفيروس، سلبي في أقل من 72 ساعة وجواز التلقيح (التطعيم).

ويأتي قرار السلطات المغربية بعد لقاء، جمع الخميس، في الرباط؛ كلًا من رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، مع ملك المغرب محمد السادس، لإعادة العلاقات الثنائية من خلال إعادة الفتح التدريجي للحدود البرية والبحرية، من بين إجراءات أخرى، وبالتالي إنهاء الأزمة التي استمرت من العام الماضي.

وأعلن البلدان، عقب اجتماع الخميس، في بيان مشترك أن “الرحلات البحرية بين البلدين ستعود على الفور وبشكل تدريجي حتى فتح جميع الخطوط”.

وأغلق المغرب حدوده الجوية والبرية والبحرية في 13 آذار/ مارس 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا، وفي حزيران/ يونيو 2021 أعاد فتح اتصالاته البحرية مع مينائي سيت (فرنسا) وجنوة (إيطاليا)، مستثنيًا موانئ إسبانيا في وسط أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد.

واندلع الخلاف بين البلدين في نيسان/ أبريل 2021 بسبب دخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للاستشفاء في إسبانيا، وما تلاه من تدفق نحو 10 آلاف مهاجر غير نظامي إلى مدينة سبتة، في ردة فعل مغربية على ذلك.

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بعد إنهاء الأزمة.. المغرب يستأنف النقل البحري مع إسبانيا بعد عامين من التعليق