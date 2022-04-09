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مسؤول إسرائيلي: الإعفاء من التأشيرات مع المغرب بدأ نهاية مارس

مسؤول إسرائيلي: الإعفاء من التأشيرات مع المغرب بدأ نهاية مارس
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

كشف مسؤول للإحتلال الإسرائيلي، أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرات مع المغرب، دخل حيز التنفيذ نهاية مارس/ آذار الماضي.

العالم - المغرب

وقال رئيس البعثة الإسرائيلية لدى الرباط دافيد غوفرين: "يسعدني أن أخبركم أنه تم توقيع اتفاق بين دولة إسرائيل والمملكة المغربية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية".

وأضاف غوفرين، في تغريدة: "دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في نهاية الشهر الماضي".

ولم يذكر المسؤول الصهيوني، متى تم توقيع الاتفاقية بين الجانبين ولا تفاصيل أكثر حولها، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية.

إلا أنه في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن كيان الاحتلال الاسرائيلي والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000، وذلك برعاية الرئيس الاميركي الارعن أنذاك دونالد ترامب.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع المخزئ مع كيان الإحتلال القتل للاطفال، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

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