السيد الحكيم: الشهيد محمد باقر الصدر ظاهرة متميزة في مسار الحركات التحررية المعاصرة

العالم-العراق

وقال السيد الحكيم في بيان، إن "الفيلسوف الإنساني والمفكر الإسلامي الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره الشريف) ظاهرة متميزة ونادرة في مسار الحركات التحررية المعاصرة".

واضاف السيد الحكيم: "حيث انطلق من رحاب النجف الأشرف، عاصمة العلم والعلماء، وحوزتها العلمية المباركة حصن الأمة المنيع إلى ساحة مناقشة النظريات العالمية والتأريخية، قبل أن ينخرط في مجال المواجهة السياسية مع الديكتاتورية غير آبه ببطش السلطة آنذاك ليخاطب فئات الشعب بمقولته الشهيرة "أنا معك يا أخي وولدي السني بقدر ما أنا معك يا أخي وولدي الشيعي" فيختط بدمه الزاكي طريقا للأجيال ولتتجسد إرادة الباري عزوجل في أن تتزامن ذكرى استشهاده الأليمة مع انهيار الديكتاتورية".

واختتم السيد الحكيم: "فسلام على الإمام الشهيد الصدر وعلى أخته العلوية الطاهرة بنت الهدى - قدس سرهما - يوم ولدا ويوم استشهدا ويوم يبعثان حيين".