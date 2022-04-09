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المستشار الألماني يخطط لزيارة اليابان في أواخر أبريل

المستشار الألماني يخطط لزيارة اليابان في أواخر أبريل
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

قال مصدر حكومي ألماني، اليوم السبت، إن المستشار الألماني، أولاف شولتز، يخطط لزيارة اليابان في أواخر أبريل/ نيسان لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حيث من المرجح أن تكون العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وكيفية إدارة قضية صعود الصين، على رأس جدول الأعمال.

العالم-اوروبا

وقال المصدر الياباني، إن شولتز سيلتقي مع كيشيدا ربما في الـ28 من شهر أبريل. وستكون هذه أول زيارة للمستشار الألماني منذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وتترأس ألمانيا في الفترة الحالية اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى ومن المقرر أن تستضيف قمتها السنوية في شلوس إلماو، وهو منتجع في جزء من جبال الألب الواقعة في ألمانيا، في الفترة من 26 يونيو/ حزيران إلى 28 يونيو.

وتهدف زيارة المستشار الألماني، بحسب موقع "kyodonews" التحضير للقمة التي تأمل ألمانيا من خلالها أن تظهر "وحدة دول مجموعة السبع في تعزيز القيم المشتركة مثل الديمقراطية والحرية"، بحسب المزاعم.

وبحسب المصدر، فقد أصبح الاعتماد على الحد من موارد الطاقة الروسية هو القضية الرئيسية في أوروبا، ومن المرجح أن تتم مناقشتها خلال اجتماع القادة اليابانيين والألمان.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أيضا أن يعيد شولتز وكيشيدا تأكيد "معارضتهما للاستخدام الأحادي للقوة لتغيير الوضع الراهن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تمارس الصين ضغوطا متزايدة على تايوان".

الجدير بالذكر أنه في أبريل من العام الماضي، عقد وزيرا الخارجية والدفاع في اليابان وألمانيا أول اجتماع لهما فيما يسمى باجتماعات "2+2".

وبعد ذلك، أجرت مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي في البحرية اليابانية تدريبات مشتركة مع فرقاطة ألمانية قبالة محافظة أوكيناوا جنوبي اليابان، في ديسمبر الماضي.

وأصبحت الفرقاطة الألمانية أول سفينة عسكرية تقوم برحلة إلى اليابان منذ نحو عقدين من الزمن.

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المستشار الألماني يخطط لزيارة اليابان في أواخر أبريل