شاهد.."يوتيوب" يغلق حساب البرلمان الروسي

العالم - خاص بالعالم

تواصلت سلسلة العقوبات​التي تفرض على روسيا وتستهدفها في شتى المجالات، فيما يتعلق بوسائل التواصل الإجتماعية ووسائل الإعلام حجب موقع "يوتيوب" المملوك لمجموعة غوغل الأميركية العملاقة حساب قناة مجلس النواب أو البرلمان والدوما الروسي "دوما تي في"، رئيس الدوما "فياتشيسلاف فولودين" اعتبر أن واشنطن وبهذا الإجراء تنتهك حقوق الروس وتريد احتكار نشر المعلومات مؤكدا عدم السماح لها بذلك.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن يوتيوب وقعت حكم الإدانة على نفسه داعية إلى نقل محتويات يوتيوب بسرعة إلى منصات فيديو روسية.



موسكو اتهمت في الأسابيع الأخيرة يوتيوب ومرات عدة بحجب حسابات وسائل الإعلام ومسؤولين روس مشيرة الى إن حساب "دوما تي في" الذي يبث مقاطع من حوارات برلمانية ومقابلات مع نواب روس متابع من قبل أكثر من 145 ألف مشترك على يوتيوب.

الوكالة الاتحادية الروسية المختصة بالإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات 'روسكومنادزور' طالبت شركة ​غوغل​ بالتوقف فورا عن نشر التهديدات ضد المواطنين الروس على منصة "يوتيوب" لافتة إلى أن مستخدمي ​موقع يوتيوب يبثون ​مقاطع مصورة دعائية تحرض على تعطيل اتصالات ​السكك الحديدية​ بين الاتحاد الروسي وجمهورية بيلاروس، واعتبرت الهيئة الروسية أن تصرفات إدارة "يوتيوب" تحمل طبيعة إرهابية وتهدد حياة وسلامة المواطنين الروس.

يذكر أن شركة '​تويتر​' قامت سابقا بإغلاق حساب نائب ​السفير الروسي​ لدى الأمم المتحدة​، "فاسيلي نيبينزيا"، كما أفادت قناة '​آر تي​' الروسية، بأن '​تويتر​' حظر حسابها لمدة 12 ساعة، مدعيا أن الحساب نشر أخبارا مزيفة عن هجوم روسي مزعوم على مستشفى للولادة في مدينة ​ماريوبول​ الأوكرانية.