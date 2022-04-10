الرئيس التونسي يعلن نظام اقتراع جديدا في 'الانتخابات القادمة'

العالم - تونس

وجدد سعيّد التأكيد على أن "الحوار لن يكون إلا مع الصادقين والوطنيين، ولن يكون مع من اختار نهج العمالة والارتماء في أحضان الخارج".

وتابع سعيّد في افتتاح مجلس الوزراء "لست هنا لأوزع صكوك الوطنية، لكن الشعب هو المخول ذلك، وستأتي الانتخابات بناء على نظام جديد للاقتراع".

وذكر قيس سعيّد أنه ستُصدر قريباً الأوامر الترتيبية للشركات الأهلية والصلح الجزائي.

وقال سعيّد إن "تونس يحكمها التونسيون، ولا يمكن أن تعود كما يعمل الآخرون إلى حكم القناصل كما كانت في السابق"، وقال "نحن أحرار ونحن أوفياء لدماء الشهداء الذين سقطوا من أجل البرلمان ومن أجل تحقيق الاستقلال ومن أجل مطالب الشعب".

وانتقد سعيّد بشدة البرلمان المنحل، مؤكداً أن "البرلمان المقبل سيكون معبّراً عن إرادة التونسيين بأمانة وصدق، عكس ما حصل في السنوات والعقود الأخيرة".