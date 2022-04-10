لماذا نصاب بالصداع بعد الإفطار في شهر رمضان؟!

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إذا كان هذا النوع من الصداع يحدث بشكل منتظم، فيجب عليك مراجعة الطبيب.

بعض أنواع الصداع قد تكون ناتجة عن أنواع معينة من الأطعمة، لكن بعضها الاخر يعكس وجود حالات مرضية تتطلب عناية طبية.

استمر في القراءة لمعرفة السبب الذي قد يكون سببًا لصداع ما بعد الوجبة.

ما الذي يسبب الصداع بعد الإفطار في رمضان؟

يحدث الصداع بعد الأكل مع مستويات مختلفة من الألم وله عدة أسباب محتملة.

يلاحظ بعض الناس أن صداع ما بعد الطعام يكون سيئًا بشكل خاص بعد تناول أطعمة معينة أو تناول الحلويات أو الكربوهيدرات.

ومع ذلك، يلاحظ آخرون نمطًا من الصداع بعد كل وجبة.

هناك عدة أسباب محتملة لهذا الصداع، إليك بعضًا من أكثرها شيوعًا:

نقص السكر في الدم بعد الأكل

تسمى هذه الحالة أيضًا بنقص السكر في الدم التفاعلي، وتتميز بالصداع في غضون 4 ساعات بعد تناول الطعام.

ينجم عن انخفاض مستويات السكر في الدم.

وتتضمن بعض الأسباب ما يلي:

داء السكري

أورام الجهاز الهضمي

مستويات هرمون غير طبيعية

حساسية الطعام

قد تعتقد أن الحساسية تحمل دائمًا أعراضًا مشابهة لأعراض التهاب الأنف التحسسي – مثل العطس أو سيلان الأنف – ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا.

يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية مجموعة من ردود الفعل، بما في ذلك الصداع.

إذا كنت تعاني من الصداع بعد تناول طعام أو مكون معين، فمن المحتمل أنك تعاني من حساسية تجاه أحد الأطعمة دون أن تدرك ذلك.

عدم تحمل الطعام

تختلف أعراض عدم تحمل الطعام عن حساسية الطعام، فهي دائمًا ما تكون ذات طبيعة هضمية.

ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن تسبب صداعًا بعد تناول الطعام.

اضطرابات المفصل الفكي الصدغي

المفصل الصدغي الفكي (TMJ) هو المفصل الذي يربط الفك السفلي (الفك السفلي) بجزء من جمجمتك (العظم الصدغي) أمام أذنك.

تتميز اضطرابات المفصل الفكي الصدغي عمومًا بصوت طقطقة أو نقر، أو شعور بالضيق على جانبي الفك عند فتح الفم وإغلاقه.

نظرًا لأن المفصل المصاب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطقة الرأس، يمكن أن يؤدي المضغ أيضًا إلى الشعور بالألم والصداع.

تجميد الدماغ أو “صداع الآيس كريم”

يُعرف هذا النوع من الصداع عمومًا بتجميد الدماغ أو “صداع الآيس كريم”.

ويحدث بعد تناول أو شرب شيء مجمد أو شديد البرودة.

يعتقد الخبراء أنه يحدث بسبب تغيرات في الأوعية الدموية حول أعصاب معينة، استجابة لدرجة الحرارة الباردة.

يمكن أن يكون هذا النوع من الصداع شديدًا ويستمر من ثوانٍ إلى دقائق، ولكنه لا يتطلب أي علاج.

علاج وإدارة الصداع الناجم عن الغذاء

حافظ على رطوبتك

تأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم من خلال الانتباه إلى عطشك.

البقاء رطبًا هو جزء مهم من إدارة الصداع.

قد يؤدي عدم شرب كمية كافية من السوائل، خاصة في الطقس الحار، إلى الإصابة بالجفاف، مما يزيد من آلام الصداع.

يعد الماء عادةً خيارًا مثاليًا، لأنه خال من السكر المضاف الموجود في العصائر والقهوة المنكهة والشاي المحلى والمشروبات المحلاة الأخرى.

الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على المحليات الصناعية لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصداع لدى بعض الأشخاص.

من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن.

ولكن عندما لا يؤدي النظام الغذائي المتوازن إلى تحسين الصداع بعد تناول الطعام، ففكر في التحدث إلى طبيبك حول نظام غذائي للتخلص من الصداع.

يشبه نظام حمية الإقصاء إلى حد كبير تجربة علمية حيث تستمر في تجربة خيارات طعام مختلفة لمعرفة مدى تأثرك بكل منها.

يمكن أن يساعدك هذا في اكتشاف عدم تحمل الطعام، والحساسيات، والحساسية المحتملة.

على سبيل المثال، يمكنك تجربة البقاء لفترة زمنية معينة بدون منتجات الألبان لمعرفة ما إذا كنت لا تزال تعاني من الأعراض بعد تناول الطعام.

إذا اختفى الصداع خلال هذا الوقت، فربما تكون قد حددت حساسية تجاه الطعام.

إذا لم تختف، يمكنك إضافة منتجات الألبان إلى نظامك الغذائي والتخلص من الأطعمة الأخرى التي قد تكون السبب.

يمكن أن تستمر هذه العملية حتى يتم الكشف عن طعام محفز.

يجب عليك دائمًا اتباع حمية الإقصاء تحت إشراف الطبيب أو أخصائي التغذية.