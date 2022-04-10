ستولتنبرغ: الناتو يمر بتحول جذري وتاريخي

العالم - أوروبا

وجاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية قال فيها إن "هناك حوالي 40 ألف جندي من الناتو على الجانب الشرقي، أي أكثر بعشر مرات مما كان عليه قبل بضعة أشهر".

ووعد الأمين العام للناتو بزيادة هذا العدد قائلا: "ما نشهده الآن هو حقيقة جديدة وطبيعة جديدة للأمن الأوروبي لقد طلبنا من قادتنا العسكريين تقديم خيارات لإعادة تموضع حلف الناتو على المدى الطويل".

وتم تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات والطائرات المسيرة وأسلحة دفاعية أخرى من قبل الدول الأعضاء في "الناتو" قبل وأثناء العملية العسكرية الروسية، ورغم ذلك فقد رفض التزويد بفئات أخرى من الأسلحة أو فرض منطقة حظر طيران كما طالبت كييف، بسبب مخاطر الانخراط مباشرة في حرب أوسع مع روسيا.

وبدأت روسيا العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.