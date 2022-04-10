الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢
١٠:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: كييف لم تمنح خبراءنا بعد تصاريح دخول إلى تشيرنوبل

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: كييف لم تمنح خبراءنا بعد تصاريح دخول إلى تشيرنوبل
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن السلطات الأوكرانية لم تسمح بعد للمراقبين الدوليين بزيارة محطة تشيرنوبل التي انسحبت منها القوات الروسية.

العالم - أوروبا

وقال غروسي، في حوار مع صحيفة Corriere della Sera الإيطالية أمس السبت، إن "موعد الزيارة لم يحدد بعد"، مضيفا: "نحن في انتظار الترخيص".

وأشار المدير العام للوكالة إلى أن زملاءه الأوكرانيين يبررون هذا التأخر بالقول إن عملية إزالة الألغام في المنطقة المحظورة المفروضة منذ عام 1986 حول محطة تشيرنوبل لم تنته بعد.

ولفت غروسي إلى عدم رصد أي زيادة ملموسة في مستويات الإشعاع في تشيرنوبل على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يزور خبراء الوكالة المحطة بغية التأكد من ذلك.

ورجح المدير العام للوكالة إمكانية إرسالها ثلاثة أو أربعة خبراء إلى تشيرنوبل، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه البعثة إلى محطة زابوروجيه الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي يبدو مهمة أكثر صعوبة.

وأوضح: "يجب علينا الاتفاق مع الأوكرانيين وفيما يخص زابوروجيه مع الروس أيضا، لكن من الصعب بالنسبة لكييف القبول بمبدأ الحوار مع الروس بناء على توجهاتهم الخاصة بأوكرانيا".

وكان غروسي قد أعلن أمس أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستكمل الاستعدادات اللوجيستية لإطلاق عدة بعثات خاصة بالأمن النووي في أوكرانيا في أبريل الجاري.

وكانت منظمة الطاقة النووية الأوكرانية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن انسحاب القوات الروسية من محطة تشيرنوبل، وذلك على خلفية إعلان موسكو عن خفض وتيرة أنشطتها العسكرية في محوري كييف وتشيرنيغوف خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية بيانات بشأن انسحاب القوات الروسية من تشيرنوبل، لكن ممثلين عن عدد من وسائل الإعلام الغربية زاروا المحطة منذ استعادة السلطات الأوكرانية السيطرة عليها.

روابط ذات صلة

بالخريطة.. تطورات اليوم الـ46 من الحرب الروسية في أوكرانيا

أوكرانيا تعتزم اقتناء عشرات المدرعات الألمانية من الشركة المنتجة مباشرة

سلطات القرم: أوكرانيا تبث معلومات مضللة عن تلغيم جسر مضيق كيرتش

دبلوماسي روسي يحذر من إمكانية وقوع مواجهة عسكرية مباشرة مع أمريكا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شنغهاي تبني 100 مستشفى مؤقت لمواجهة كورونا

لليوم الثاني.. 'قسد' تمنع دخول الطحين والمواد الغذائية إلى مركز مدينة الحسكة

ميليشيا 'قسد' تخطف عددا من قاطني مخيم الهول للاجئين بالحسكة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: كييف لم تمنح خبراءنا بعد تصاريح دخول إلى تشيرنوبل

شاهد بالفيديو.. عبداللهيان يعلن التوصل الی نتائج فنية في مفاوضات فيينا

وزیر الصحة: حقن 148 مليون جرعة من لقاح كورونا في البلاد