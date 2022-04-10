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الحكيم يحدد شرط نجاح مبادرته لإنهاء حالة الإنسداد السياسي

الحكيم يحدد شرط نجاح مبادرته لإنهاء حالة الإنسداد السياسي
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم تيار الحكمة في العراق السيد عمار الحكيم، اليوم الاحد، ان المبادرة التي أطلقناها قادرة على إنهاء حالة الإنسداد السياسي الحالي إذا ما تم التعاطي معها بإيجابية.

العالم - العراق

وقال الحكيم في بيان ، "التقينا صباح اليوم السفير الكندي الجديد في بغداد غريغوري غاليغن، حيث تبادلنا وجهات النظر حول تطورات الشأن السياسي في العراق والمنطقة، وبحثنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وكندا بما يخدم مصالح البلدين".

واضاف الحكيم ان "العراق منفتح على الجميع ويسعى لإقامة أفضل العلاقات على وفق المصالح المشتركة واحترام سيادته"، داعيا "الجميع إلى التعامل مع العراق على وفق هذا المبدأ".

واشار الى طبيعة المتغيرات التي عاشها العراق"، مبينا أن "الإنتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية لم يكن سهلا وما زال العراق يدفع ضريبته".

وتابع ان " المبادرة التي أطلقناها قادرة على إنهاء حالة الإنسداد السياسي الحالي إذا ما تم التعاطي معها بإيجابية".

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