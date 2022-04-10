أخبار منافسات الدور الأول من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم

العالم – VAR

انطلقت منافسات الدور الأول من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم الخميس الماضي، بمواجهات قوية حيث يسعى الهلال السعودي حامل اللقب إلى الحفاظ على لقبه لكن مشواره لن يكون سهلا على الاطلاق، فيما تسعى الأندية القطرية إلى تعويض إخفاق النسخة السابقة.



أما الأندية الايراني المشاركة في هذه النسخة فهي سباهان وفولاذ بعد اقصاء عملاقي الكرة الايرانية والاسيوية بيرسبوليس واستقلال من البطولة.



سباهان بقيادة مدربه الشاب محرم نفيد كيا استهل مشواره بقوة و تغلب على باختاكور الأوزبكي بثلاثة اهداف لهدف في الدور الأول من منافسات المجموعة الرابعة والتي تقام مبارياتها في مدينة بريدة السعودية .



ويجري البحث في البرنامج حول مباراة سباهان،رغم تقدم الفريق الاوزبكي لكن محرم نفيد كيا أعاد فريقه الى اجواء المباراة وبقوة، كما أن فريق سباهان اختلف كثيرا عن الفريق الذي خاض مباريات المرحلة الأولى من الدوري الايراني خاصة بعد أن قدم نفيد كيا استقالته وتم رفضه من قبل ادارة الفريق.



كما يناقش البرنامج الفرق صعبة في مجموعة سباهان، التعاون السعودي والدحيل القطري الذي يتلقي مع سباهان حاليا،كيفية حظوظه في التأهل أو حتى الذهاب الى مراحل متقدمة، وخبرة نفيد كيا في دوري ابطال اسيا.

وفي المجموعة الثالثة التي تضم فولاذ الايراني إلى جانب الغرافة القطري و شباب الأهلي الإماراتي مع أهال التركمانستاني، تعادل فولاذ مع الغرافة القطري بدون أهداف و كان الأجدر و الافضل معظم الدقائق لكن عدم دقة مهاجميه و سوء الحظ حالا دون حصد النقاط الثلاث للمباراة.

كما يتطرق البرنامج الى فولاذ الذي سيطر على المجريات بالكامل تقريبا فماذا كان ينقصه للخروج فائزا.

كما يجري مناقشة فيما إذا كان مدرب الفريق جواد نكونام - والذي يعول كثيرا على مهاجمه البرازيلي بيريرا- ينجح في رهانه أم عليه تقوية فريقه بمهاجمين اخرين.



ويزور وزير المواصلات والاتصالات القطري "جاسم بن سيف السليطي"، جزيرة كيش الايرانية قال إن مونديال 2022 يشكل من اهم الفرص المتاحة على صعيد التعاون بين قطر وايران؛ كما اعلن عن قرار الدوحة لتسهيل اجراءات الزيارة للمشجعين الايرانيين الذين يرغبون في زيارة قطر لحضور المباريات.

ويستضيف برنامج "VAR":

- اردلان اشتياني-لاعب نادي بيرسبوليس سابقا

التفاصيل في الفيديو المرفق ...