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شاهد..مظاهرة حاشدة في تونس اليوم رفضا لحل البرلمان

الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

تظاهر عدد كبير من التونسيين الأحد، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان.

العالم - تونس

وبدعوة من حراك "مواطنون ضد الانقلاب" و"حركة النهضة"، خرج مئات التونسيين في وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس، مطالبين بعودة البرلمان كسلطة تشريعية، وإسقاط "الانقلاب".

وحضر الاعتصام نواب وسياسيون من تيارات مختلفة، في حين شهدت شوارع العاصمة تشديدات أمنية كبيرة.

وكان سعيّد قرر في آذار/ مارس الماضي، حل البرلمان ردا على جلسة عامة عقدها قرابة الـ120 نائبا وصوتوا خلالها بالإجماع على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي قام بها الرئيس في 25 تموز/ يوليو الماضي.

إلى ذلك أعلن قيس سعيد أن باب الحوار مفتوح فقط لـ"الصادقين"، رافضا أي حوار مع الأحزاب، أو النواب الذين عقدوا الجلسة.

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شاهد..مظاهرة حاشدة في تونس اليوم رفضا لحل البرلمان شاهد..مظاهرة حاشدة في تونس اليوم رفضا لحل البرلمان شاهد..مظاهرة حاشدة في تونس اليوم رفضا لحل البرلمان

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