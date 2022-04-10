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وصول ناقلة عملاقة إلى حضرموت استأجرها العدوان لنهب النفط اليمني

وصول ناقلة عملاقة إلى حضرموت استأجرها العدوان لنهب النفط اليمني
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر في وزارة النفط اليمنية عن رسو الناقلة النفطية العملاقة (ابوليتاريز) APOLYTARES في ميناء الشحر بمحافظة حضرموت قادمة من ميناء Zhoushan الصيني حيث استأجرها العدوان لنهب النفط الخام اليمني.

العالم - اليمن

وأوضح المصدر في تصريح لقناة المسيرة أن الناقلة الصينية العملاقة تستعد لنهب ( 316.679 ) ألف طن من النفط الخام وهو ما يساوي ( 2.375.090 ) مليون برميل.

وتبلغ قيمة النفط المتوقع نهبه في هذه الشُحنة (251) مليون دولار أي ما يفوق 226 مليار ريال يمني بحسب متوسط أسعار الصرف بالمناطق المحتلة، وفقا للمصدر.

وتأتي عمليات النهب المنظم للنفط اليمني في وقت يعاني اليمنيون من أزمات متعددة بفعل العدوان والحصار، إحداها انقطاع المرتبات، وهذه الثروات المنهوبة كفيلة بتغطية مرتبات كل موظفي الدولة وزيادة على ذلك كما أكدت إحصائيات لوزارة النفط اليمنية.

ويرى مراقبون أن نهب النفط اليمني من قبل التحالف ومرتزقته أو الدول المتواطئة معه يعد جريمة اقتصادية جسيمة ومنظمة، ما يضع الاحتلال ومرتزقته والمتواطئين معهم أمام المساءلة القانونية والشعبية لمعرفة مصير إيرادات النفط.

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