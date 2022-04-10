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سلوفاكيا تبحث تسليم أوكرانيا مقاتلات "ميغ-29" ومدفعية ثقيلة

سلوفاكيا تبحث تسليم أوكرانيا مقاتلات
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت دولة سلوفاكيا عن نيتها ببيع وتسليم أوكرانيا أسلحة إضافية، بينها مدافع هاوتزر ذاتية الدفع وعدد من الطائرات الحربية.

العالم - أوروبا

وجاء هذا القرار على لسان وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناجي، خلال مقابلة على التلفزيون السلوفاكي، قال خلالها إن"سلوفاكيا تتفاوض مع أوكرانيا بشأن احتمال بيع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "زوزانا".

وأضاف ناجي قائلا: "كما نتفاوض أيضًا بشأن الإصلاح المحتمل للمركبات القتالية الأوكرانية ودبابات تي-72 وتي-52 المتضررة، حيث يمكن إصلاحها وإعادتها إلى أوكرانيا".

كما أشار ناجي إلى أن مسألة وإمكانية تسليم مقاتلات من طراز "ميغ 29" السوفيتية القديمة لأوكرانيا معقولة.

وشدد رئيس وزارة الدفاع السلوفاكية على أنه "كلما اتخذنا قرارًا سريعًا بشأن الطائرات كان ذلك أفضل''.

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سلوفاكيا تبحث تسليم أوكرانيا مقاتلات "ميغ-29" ومدفعية ثقيلة

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