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اجتماع طارئ لكابينت الاحتلال لبحث العمليات الأخيرة

اجتماع طارئ لكابينت الاحتلال لبحث العمليات الأخيرة
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينيت" الكابينت لاجتماع طارئ الأحد لمناقشة آخر التطورات الأمنية وسبل وقف موجة العمليات الأخيرة التي نفذها مجاهدون فلسطينيون.

العالم-الاحتلال

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس سيعرض على الكابينت خطة لترميم الجدار الفاصل بين الضفة ومناطق الـ48 على ضوء انهيار أجزاء كبيرة منه وتمكن منفذي عملية "بني براك" و"تل أبيب" من الدخول للكيان من هناك.

وبينت الصحيفة أن الخطة تشمل دعم جيش الاحتلال بميزانية تصل إلى 360 مليون شيقل لإعادة ترميم الجدار، وفي حال المصادقة على الخطة فسيتم البدء بالعمل خلال العام الجاري.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، تمكن فلسطينيون من تنفيذ عمليات بطولية ما بين الطعن وإطلاق النار، قتلوا فيها 14 إسرائيليًّا وأصابوا آخرين.

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