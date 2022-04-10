بالفيديو.. تظاهرة لحركة النهضة تطالب الرئيس التونسي بالتنحي

العالم - تونس

احتجاج يتزامن مع أحياء البلاد الذكرى الرابعة والثمانين لعيد الشهداء الذين سقطوا سنة 1938 دفاعا عن حق تونس في برلمان حر ومستقل.

وقال النائب بالمجلس التأسيسي، بدر الدين عبد الكافي: "ان من المفارقات الغريبة ان ينادي التونسيين عام 1938 ببرلمان تونسي وللاسف عام 2022 يروون ما ضحوا من اجله اجيال متعاقبة فيجدون ان البرلمان قد تم حله بمخالفة وخرق جسيم للدستور وبالتالي الرمزية الاولى في اتجاه البرلمان".

وفيما يرفع المتظاهرون المعارضون لقرارات الرئيس قيس سعيد سقف مطالبهم عاليا مطالبين اياه بالتنحي من منصبه.

قالت قيادات من حركة النهضة ان الهدف من التحركات الاحتجاجية استعادة المسار الديمقراطي والعمل البرلماني وان بغير النسخة الحالية للبرلمان.

كما قال القيادي بحركة النهضة، الصحبي عتيق: "نطالب بعودة الشرعية فليس بالضرورة ان يكون هذا البرلمان وانما بعودة الشرعية وعودة المسار الديمقراطي ووقف المحاكمات لا ان نوظف دستور يقول بحسب قانون مكافحة الارهاب".

الرئيس قيس سعيد الذي أصدر مرسوما يتم بمقتضاه انشاء مؤسسة " فداء" للاحاطة والتعويض لضحايا الإرهاب من المؤسستين العسكرية و الأمنية وعائلات شهداء الثورة وجرحاها في ذكرى عيد الشهداء قال ان تونس بحاجة إلى برلمان حقيقي يضمن سيادة الشعب لا إلى برلمان تسوده الفوضى والعنف حسب تعبيره

من جهته قال الرئيس التونسي، قيس سعيد: "نحن مع هذا البرلمان المعبر على الارادة الحقيقية للشعب لا ان يكون مجرد برلمانا تسيل فيد الدماء يتبادل فيه من تم انتخابهم بالطريقة التي تعرفون السباب والشتائم".

مشهد سياسي متقلب يغذي أزمة اقتصادية خطيرة في تونس.