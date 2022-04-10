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الكاظمي يلتقي قائد القيادة الوسطى الأمريكية.. ماذا دار بينهما؟

الكاظمي يلتقي قائد القيادة الوسطى الأمريكية.. ماذا دار بينهما؟
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، اليوم الأحد، مجريات الحرب على الإرهاب، وملاحقة فلول تنظيم "داعش" المندحرة.

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "استقبل قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له؛ لبحث التعاون الأمني والعسكري بين العراق والولايات المتحدة، ومجريات الحرب على الإرهاب، وملاحقة فلول تنظيم داعش المندحرة، وآخر عمليات القوات المسلحة العراقية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الأمني المشترك، لاسيما بعد أن انتقل دور التحالف الدولي ضد الإرهاب إلى مرحلة المساعدة في بناء القدرات العسكرية العراقية وتقديم المشورة والدعم والتمكين".

وأكد الكاظمي، على "أهمية إدامة الزخم في الحرب على الإرهاب، ومنع خلايا داعش من النمو ثانية، أو تأسيس مواطئ قدم لها، وتهديد أمن العراقيين والمنطقة".

من جانبه، أكد الجنرال مايكل كوريلا "تقديره للمستوى القتالي للقوات الأمنية العراقية، وارتفاع مؤشرات الأداء وقدرتها على تنفيذ مهامها الميدانية الجديدة، واستثمار القدرات الجوية التي توفرها طائرات القوة الجوية العراقية الحديثة".

وجرى أثناء اللقاء التطرق إلى الوضعين الأمني والعسكري على المستوى الإقليمي والتنسيق المشترك لوأد نشاط الجماعات الإرهابية، وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وفق البيان.

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