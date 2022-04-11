ملفات ساخنة في دول المغرب العربي

العالم - المغاربية

في الجزء الأول قالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان قيام الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان والتوجه نحو محاكمة النواب الذين شاركوا في جلسة غير قانونية بحسب الحكومة وبينهم رئيس البرلمان ونائبيه خلق حالة من الضغوط في الداخل من قبل المعارضة وان هناك شخصيات سياسية تعتقد أن هذه الخطوة في غير محلها.

وأضافت الزميلة منيرة شريفي ان كل هذه الضغوط نقلت صورة الى الخارج وتردد صداها في الخارج ونتج عنها بيانات خارجية شجبت هذه التصرفات، مؤكدة ان كل هذا الوضع ساهم في الضغط على الرئيس قيس سعيد لكن يبدو ان الرئيس سعيد لا يرضخ لهذه الضغوط وهو مستمر بإجرائاته.

وقال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان السلطة الجزائرية حتى الآن ثابتة بمبادئها في سياستها الخارجية المتبناة منذ ثورة التحرير.

وأضاف ان الجزائر بقت ثابتة على مواقفها بالتزامها بالصداقة مع الدول والشعوب الصديقة وثابتة مع القضايا العادلة وقضايا التحرر في العالم.

وفي الجزء الثاني قالت ضيفة الحلقة الصحافية والباحثة الاقتصادية فاطمة مقني ان تونس تشهد تداعيات اقتصادية خانقة منذ سنوات جعلت المواطن يعاني من الضغوط الاقتصادية خاصة خلال شهر رمضان.

وأضافت ان ليبيا ايضا تشهد وضعا إقتصاديا أسوء من ما تشهده تونس خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الصحافي إدريس أحميد ان هناك تقارب وتشابه في المائدة الرمضانية في بلدان المغرب العربي وان الاغذية التي تضمها المائدة الرمضانية هي من انتاج محلي وجزء كبير منها مستورد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6124228

https://www.alalam.ir/news/6124213