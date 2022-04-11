السيناريو الجديد للمقاومة الفسطينية

العالم - نوافذ

وقال الباحثون السياسيون ان فلسطين هي محور صراع الشرق والغرب منذ قرن على الاقل.

وأضاف الباحثون السياسيون ان عملية سيف القدس كشفت عن حقيقة عظيمة وما كانت هذه العملية لتقع لولا انتفاضة حي الشيخ جراح مؤكدين ان العملية ادخلت الفلسطينيين عام ثمانية واربعين في المعادلة واستعادت القضية الفلسطينية لجوهرها.

الباحثون السياسيون اضافوا ان القضية الفلسطينية هي قضية شعب أبدية ووطنية وقومية ولن تحل عبر التفريط بالحق القومي والشرعي.

من جهتهم قال المحللون السياسيون ان الواقع في فلسطين المحتلة ليس واقعا جديدا وان الفلسطنيين منذ سنوات طويلة وهم يعيشون في حالة علو.

وأضافوا ان المقاومة الفلسطينية اخذت اشكالا جديدة منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى وحتى الآن وان الأساليب والمناهج الفلسطينية قد تغيرت في مواجهة المحتل الصهيوني.

المحللون السياسيون أضافوا ان هناك شكل آخر للمقاومة في السنوات الأخيرة وقد اصبحت تخيف العدو، مؤكدين انه لم تعد هناك مقاومة فصائلية وحزبية بل أصبح الشعب الفلسطيني كله مقاوم وهم يقاومون بالبندقية والسكين والسيارة والكلمة.

وأكد المحللون السياسيون ان حرب سيف القدس ادخلت الاحتلال الصهيوني في معادلة جديدة بعد دخول فلسطيني عام ثمانية واربعين في خضم المواجهة مشيرين الى ان حرب القدس كسرت جميع المحرمات عبر جعل التضامن الفلسطيني بشكل واضح وصريح.

بدورهم قال المراقبون للشأن الفلسطيني ان هناك أربع ظواهر أساسية في رؤية الوضع القائم في فلسطين المحتلة.

وأضاف المراقبون للشأن الفلسطيني ان الظاهرة الأولى هي الفشل الكبير للحركة الصهيونية بمعنى ان الحركة الصهيونية تاريخيا فشلت في احتلال فلسطين وسياسة العنصرية. والفشل الثاني هو الفشل الاستخباري.

وأكد المراقبون للشأن الفلسطيني ان النقطة الثانية والتي تعتبر جوهرية هي ان الضفة الغربية وقطاع غزة وجميع الاراضي الفلسطينية تعيش منذ عام الفين وخمسة عشر حال انتفاضة متكررة على موجات متتالية وسببها هو احساس الشعب الفلسطيني بالتنكيل والانتهاك.

المراقبون للشأن الفلسطيني أضافوا ان الظاهرة الثالثة هي الاحساس العميق لدى الفلسطينيين بحالة الازدواجية الرهيبة في المعايير لدى المجتمع الدولي والنفاق الدولي الذي يتجاهل حقوق الفلسطينيين.

وأضاف المراقبون للشأن الفلسطيني ان الظاهرة الرابعة هي رفض الفلسطينيين لعملية سلام واتخاذهم اسلوب المقاومة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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