المقاومة والكيان المأزوم.. الجزء الثاني

العالم - نوافذ

وقال ضيف الحلقة الكاتب والباحث السياسي الدكتور ميخائيل عوض ان فلسطين هي محور صراع الشرق والغرب منذ قرن على الاقل.

وأضاف ان عملية سيف القدس كشفت عن حقيقة عظيمة وما كانت هذه العملية لتقع لولا انتفاضة حي الشيخ جراح وأكد ان العملية ادخلت الفلسطينيين عام ثمانية واربعين في المعادلة واستعادت القضية الفلسطينية لجوهرها.

الدكتور ميخائل عوض اضاف ان القضية الفلسطينية هي قضية شعب أبدية ووطنية وقومية ولن تحل عبر التفريط بالحق القومي والشرعي.

من جهته قال الكاتب والباحث السياسي الدكتور مصطفى اللداوي ان الواقع في فلسطين المحتلة ليس واقعا جديدا وان الفلسطنيين منذ سنوات طويلة وهم يعيشون في حالة علو.

وأضاف ان المقاومة الفلسطينية اخذت اشكالا جديدة منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى وحتى الآن وان الأساليب والمناهج الفلسطينية قد تغيرت في مواجهة المحتل الصهيوني.

الدكتور مصطفى اللداوي أضاف ان هناك شكل آخر للمقاومة في السنوات الأخيرة وقد اصبحت تخيف العدو، مؤكدا انه لم تعد هناك مقاومة فصائلية وحزبية بل أصبح الشعب الفلسطيني كله مقاوم وهم يقاومون بالبندقية والسكين والسيارة والكلمة.

وأكد ان حرب سيف القدس ادخلت الاحتلال الصهيوني في معادلة جديدة بعد دخول فلسطيني عام ثمانية واربعين في خضم المواجهة مشيرا الى ان حرب القدس كسرت جميع المحرمات عبر جعل التضامن الفلسطيني بشكل واضح وصريح.

بدوره قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي ان هناك أربع ظواهر أساسية في رؤية الوضع القائم في فلسطين المحتلة.

وأضاف ان الظاهرة الأولى هي الفشل الكبير للحركة الصهيونية بمعنى ان الحركة الصهيونية تاريخيا فشلت في احتلال فلسطين وسياسة العنصرية. والفشل الثاني هو الفشل الاستخباري.

وأكد ان النقطة الثانية والتي تعتبر جوهرية هي ان الضفة الغربية وقطاع غزة وجميع الاراضي الفلسطينية تعيش منذ عام الفين وخمسة عشر حال انتفاضة متكررة على موجات متتالية وسببها هو احساس الشعب الفلسطيني بالتنكيل والانتهاك.

الدكتور مصطفى البرغوثي أضاف ان الظاهرة الثالثة هي الاحساس العميق لدى الفلسطينيين بحالة الازدواجية الرهيبة في المعايير لدى المجتمع الدولي والنفاق الدولي الذي يتجاهل حقوق الفلسطينيين.

وأضاف ان الظاهرة الرابعة هي رفض الفلسطينيين لعملية سلام واتخاذهم اسلوب المقاومة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. ميخائل عوض – كاتب وباحث سياسي

د. مصطفى اللداوي – كاتب وباحث سياسي

د. مصطفى البرغوثي – الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية