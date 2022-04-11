أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 11  أبريل 2022

كيهان ..

250 نائبا يؤكدون ضرورة تقديم أمريكا ضمانات بعدم فرض اية إجراءات حظر جديدة

اطلاعات ..

الوزير عبد اللهيان.. إيران لن تتراجع أبدا عن خطوطها الحمراء بمفاوضات فيينا

ايران ..

مستقبل غامض ينتظر الإتحاد الأوروبي على خلفية الإنتخابات الرئاسية بفرنسا

مردم سالاري ..

الجولة الأولى بالإنتخابات الفرنسية.. فوز بأغلبية ضعيفة لماكرون وتقدم ملحوظ للوبان اليمينية

جام جم ..

وزير الخارجية الإيطالي .. العالم يشهد حربا عالمية بالفعل لكن بشكل إقتصادي حول أوكرانيا

خراسان ..

حلف الناتو يستغل الحرب بأوكرانيا لإيجاد قواعد عسكرية دائمة بشرق أوروبا

افتاب يزد..

إصلاحات سياسية بباكستان على حساب ضحية إسمها عمران خان

ابرار ..

تصاعد الصراع على السلطة في ليبيا , ولجنة خمسة زائد خمسة تجمد أعمالها

ابتكار ..

إزدواجية معايير الغرب ونفاقه في التعامل ما بين مقاومة الشعب الفلسطيني والمقاومة بأوكرانيا

جمهوري اسلامي ..

مصرع ثمانية عشر صهيونيا في أربع عمليات إستشهادية بأقل من ثلاثة أسابيع

حمايت ..

هجوم سيبراني غامض يوقف أعمال البنوك الرئيسية في فلسطين المحتلة عدة ساعات

رسالت ..

التحالف السعودي ينتهك وقف إطلاق النار مئآت المرات باليمن في أول أسبوع من الهدنة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن التطورات التي تشهدها الساحة الباكستانية في مقالها ( إنقلاب عسكري بحلة ديمقراطية )..صوت البرلمان الباكستاني لصالح حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان وعزله , وقد يبدو للوهلة الاولى ان عمران خان هو اول رئيس للوزراء في تاريخ باكستان يتم عزله ديمقراطيا لا بانقلاب عسكري , ولكن الواقع هو أن المؤسسة العسكرية لعبت دورا رئيسيا في الإعداد لسيناريو عزل عمران خان بالتنسيق مع أحزاب المعارضة.

وعكست تصريحات رئيس الاركان الجنرال "قمر جاويد " بشأن الحرب باوكرانيا وجود خلافات جدية بين جنرالات الجيش وعمران خان في مجال السياسة الخارجية , فجاويد انتقد روسيا وحملها مسؤولية هذه الحرب وفي الوقت الذي امتنع خان فيه عن ادانة الحرب في موقف يحمل تاييد ضمني لموسكو التي زارها قبل اندلاع هذه الحرب , الى جانب ذلك هناك خلافات حول تعيينات في قمة هرم المؤسسة العسكرية بين خان والجنرالات. ومن هنا يبدو ان الجيش نسق مع المعارضة لعزل رئيس الوزراء ليبدو الامر وكانه في اطار العملية الديمقراطية .

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( اللعبة المصيرية لبايدن )..الرئيس الامريكي جو بايدن مقبل على ايام صعبة بكل معنى الكلمة في ظل اقتراب موعد انتخابات الكونغرس النصفية التي يعكس تاريخ الانتخابات الامريكية فقدان الحزب الحاكم بالبيت الابيض لمقاعد بالكونغرس فيها لصالح الطرف الاخر في العادة .

إن نتائج إستطلاعات الرأي بأمريكا تعكس تزايد الإستياء من سياسات بايدن الأمر الذي يعزز إحتمال فوز الجمهوريين بالإنتخابات وفي مثل هذه الحالة سيواجه بايدن والديمقراطيين صعوبات وعقبات كبيرة , وليس من المستبعد ان يتحرك الحزب الديمقراطي لاقناع بايدن بالتنحي لصالح نائبته كامالا هاريس للفترة المتبقية حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2024 لخوض السباق الرئاسي بفرص افضل على الاقل.

الا ان حصول الجمهوريين على الاغلبية بانتخابات الكونغرس النصفية سيقلص فرص فوز الديمقراطيين بالانتخابات الرئاسية بشكل كبير وسواء اكان بايدن ام هاريس بالبيت الابيض.

سياست روز ..

حول الانتخابات الرئاسية في فرنسا كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( جذور أزمة الإنتخابات ) .. سجلت المشاركة في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية بفرنسا ادنى مستوى لها على مر عقود . ماكرون فاز بشق الانفس باغلبية هامشية لينتقل هو ومرشحة اليمين مارين لوبان للجولة الثانية النهائية.

إن ضعف المشاركة بالإنتخابات يرتبط بفقدان المواطن الفرنسي ثقته بماكرون وتردده في التصويت لمنافسيه وأغلبهم من تيارات متطرفة

فماكرون وعد بتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وبتكريس الديمقراطية والحرية والمساواة في المجتمع الفرنسي لكنه لم يف بوعوده او فشل في تحقيقها على الاقل , من جانب اخر يمثل اغلب منافسيه وعلى راسهم مارين لوبان تيارات يمينية متطرفة يتردد المواطن الفرنسي في التصويت لها كما يتردد في التصويت لمرشحين من اقصى اليسار او لاخرين لا يحملون رؤية واقعية لادارة شؤون البلاد , ولهذا كله سجل انخفاض المشاركة مستوى قياسي.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( بروكسل واللعب في ملعب واشنطن)..الايام الاخيرة الماضية شهدت قيام مسؤولين في الاتحاد الاوروبي بزيارة اوكرانيا , فرئيسة المفوضية لاوروبية "اورسولا فون ديرلاين" زارت كييف كما زارها المسؤول عن السياسة الخارجية "جوزيب بوريل" , الى جانب ذلك زارها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ايضا.

كل هؤلاء المسؤولين الأوروبيين تحدثوا عن ضرورة تقديم المزيد من الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا متجاهلين الخيار السياسي ولم يتردد بوريل في القول بان الحرب في اوكرانيا ستنتهي عبر ميادين القتال , فيما قالت فون لاين ان اوروبا يتقدم كل ما يحاجه الاكرانيون من سلاح , وادلى جونسون بكلام مماثل داعيا لتصعيى الضغوط والاجواء على روسيا.

ان مثل هذه المواقف تنسجم تماما مع الرؤية الامريكية الداعية لتحويل اوكرانيا الى ميدان لاستنزاف واضعاف روسيا, واستخدام الامر ذريعة لنشر المزيد من قوات الناتو حول روسيا.

آفتاب يزد ..

كتبت صحيفة آفتاب يزد في الشان الباكستاني ( التحديات التي سيواجهها من سيخلف عمران خان ) ..ان من سيتم اختياره ليحل محل رئيس الوزراء المقال عمران خان سيواجه بالضرورة العديد من التحديات الرئيسية.

إن الأزمة الإقتصادية هي التحدي الأول الذي سيواجهه بديل عمران خان مع تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم البطالة وهناك ايضا وجود تنظيمات متشددة يرتبط بعضها بالقاعدة واخواتها وبعضها بحركة طالبان الافغانية , ووجود تيارت وميلشيات مسلحة ذات انتماءات قبلية وعرقية .

ولا يمكن تجاهل واقع وجود تحدي كبير اخر يرتبط بالسياسة الخارجية, فعمران خان انتهج سياسة تقارب مع بلدان الجوار والعالم الاسلامي بشكل عام ومع روسيا والصين ايضا ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الامر الذي فجر خلافات سياسية مع بعض التيارات وحتى نوع من الاستياء من قبل جنرالات في الجيش وليس من الواضح فيما اذا كان رئيس الوزراء الجديد سينتهج سياسة مماثلة ام لا.

كيهان ..

سلطت صحيفة كيهان الضوء على تفاقم ظاهرة الانتحار في الجيش الامريكي وكتبت في تقريرها ( الإنتحار بين العسكريين الأمريكيين يسجل رقما قياسيا )..سجل عام 2021 رقما قياسيا في حالات الانتحار بين العسكريين الامريكيين حيث توفي منتحرا 176 عسكريا امريكيا من بين المئآت من حالات الاقدام على الانتحار الفاشلة.

قسم متابعة حالات الإنتحار بالبنتاغون أكد أن حالات الإنتحار بأوساط الجيش باتت تسجل أرقاما قياسية حسب هذا القسم الذي تحدث عما وصفه بتسونامي الانتحار بالجيش تم تسجيل خمسة واربعين الف حالة اقدام على الانتحار في اوساط العسكريين من قدماء وعاملين خلال السنوات الست الماضية .

وتقول مؤسسات بحوث اجتماعية ونفسية امريكية ان الضغوط الاقتصادية والمعيشية والاحساس بالتهميش من ابرز العوامل التي تقف وراء هذه الظاهرة.