لا زالت 'جنين' تقاوم وتصون الارض والعرض بدماء الشهداء

ابتدأت اشتباكات عنيفة منذ صباح يوم السبت الماضي بين مقاومين فلسطينيين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم جنين في محاولة لاعتقال والد وعائلة الشهيد رعد حازم منفذ عملية "تل أبيب" .

ما يجرى في جنين هو عدوان "إسرائيلي" في محاولة لترميم صورته والخروج من أثر الصدمة التي أصابته خلال وبعد عمليات المقاومة النوعية التي كشفت عجزه وفشله.

ذلك ما اكده القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب السبت الماضي، بقوله إن ما يجرى في جنين هو عدوان "إسرائيلي" في محاولة لترميم صورته والخروج من أثر الصدمة التي أصابته خلال وبعد عمليات المقاومة النوعية التي كشفت عجزه وفشله، وانه "سيفشل وغرور القوة لن يحقق للعدو صورة النصر ولن يجلب الأمن لمستوطنيه لأن شعبنا ومقاومتنا أقوى عزيمة واصلب إرادة، مشيراً إلى أنه ومهما بلغ حجم الإرهاب الصهيوني فإننا لن نستسلم أمامه وسنظل نواجهه بكل ثبات وبساله"..

وحذر القيادي شهاب العدو من استمرار عدوانه في جنين كونها ستفجر الأوضاع رأساً على عقب وستفتح ساحات المواجهة، موضحا ان مقاتلي سرايا القدس في جنين يخوضون مواجهات ويتصدون للعدو منذ الصباح، معتبراً أن شعبنا موحد ومقاومتنا كلها تقف مع المقاتلين في جنين ولن تسمح للعدو بالاستفراد بشعبنا.

هذا وقال ناصر أبو شريف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي: إن اقتحام مخيم جنين واستشهاد المجاهد أحمد السعدي دليل على أن الاحتلال هو المتسبب الرئيس بكل ما يجري، معتبراً أن مجاهدي المقاومة لن يسمحوا للاحتلال باجتياح واستباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا.

وأضاف أبو شريف، أن فلسطين هي المحك الحقيقي، ولا حل دون عودة الحقوق إلى أصحابها، وأن ممارسة الجهاد مشروعة في الزمان والمكان المناسبين، مشيراً إلى حقنا المشروع في القدس ويافا وحيفا وجنين ونابلس كأرض فلسطين واحدة.

من جهتها أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بتصدي مقاتلي المقاومة في مخيم جنين لجيش الاحتلال الصهيوني وقوّاته الخاصة؛ "دفاعاً عن عائلة الشهيد رعد فتحي حازم"، منفذ عملية "تل أبيب".

ودعت "حماس" في بيان لها، الشعب الفلسطيني إلى "تصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه في عموم الضفة الغربية، في مواجهة جرائم الاحتلال، ونصرة لأهل جنين"

في هذه الاثناء لازال أبناء فلسطين يقاومون وحتى صباح اليوم الاثنين، محاولات قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحام مخيم جنين، حيث كتب احد الفلسطينيين تغريدة قال فيها ان ابناء جنين يتصدون لمحاولة اقتحامه، موضحا "ان الكيان الذي لا يقدر على اختراق مخيم، والدفاع عن نفسه ، لا يمكنه الدفاع عن حلفائه الخانعين".

وقد استشهد صباح اليوم الاثنين، الشاب محمد حسين زكارنة (١٧ عاما) من الحي الشرقي متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم امس الاحد،

وكان الشاب زكارنة اصيب برصاصة في خاصرته، اطلقتها عناصر من الوحدات الخاصة الاسرائيلية التي تسللت الى المنطقة الصناعية في جنين واستهدفت مركبة في تلك المنطقة.

نتابع الان اهم التغريدات التي شارك بها الناشطون الفلسطينين ضمن الوسومات والهاشتاغات المذكورة اعلاه، حيث غرد حساب الناشطة الفلسطينية (تيفا) ناشرة فيديو لمسيرة في البلدة القديمة بنابلس دعما وإسنادا لمخيم جنين، وغردت قائلة:

مسيرة في مدينة نابلس القديمة دعما لمخيم جنين.

# جنين

# جنين_تقاوم

# كلنا_جنين

A march in the old city of Nablus in support of Jenin camp. #جنين #جنين_تقاوم #كلنا_جنين

بدوره غرد حساب الناشطة الفلسطينية (لينا احمد - Lina Ahmad)، التي نشرت صورة لمصاب فلسطيني اشاب هو لبطل محمد مطور الذي اصيب بعيار مطاطي في عينه قائلة:

فقد الشاب الفلسطيني محمد مطور ، 17 عاما ، عينه بعد إصابته بعيار مطاطي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة الرام في القدس المحتلة قبل يومين.

# جنين

#فلسطيني

#فلسطين حرة

17-year-old Palestinian teen Mohammad Mtour lost his eye after being shot with a rubber bullet by Israeli occupation forces at the entrance to Al Ram town in occupied Jerusalem two days ago. #Jenin #Palestinian #FreePalestine

وفي السياق غرد حساب الناشطة الفلسطينية (حوراء نقوی | ‏خُمَيْنِيّون ) قائلا:

"لن نتنازل أبدًا عن هذا الواجب الديني المتمثل في" دعم # فلسطين "في مقابل روعة وسحر هذا العالم."- شهيد القدس. الحاج قاسم سليماني# فلسطين_قضيتي # کلنا_جنین

“We will never give up this religious obligation of “supporting #Palestine” in exchange of splendor and glamor of this world.” - Martyr Of Quds ; Haj Qasim Soleimany

#فلسطين_قضيتي #کلنا_جنین

غرد حساب (زون نيوز تي في - ZOONewsTV) ناشرا فيديو لمقاومين فلسطينيين اثنين وغرد قائلا:

عدد كبير من مقاتلي المقاومة من فتح والجهاد يستعدون لصد دخول الجيش الإسرائيلي في مخيم # جنين للاجئين "

A large number of resistance fighters from the Fatah, the Jihad are preparing to repel the IDF entry into the #Jenin refugee camp "

غرد حساب الناشط الفلسطسنس (حيدر كرار - Haidar Akarar) ناشرا صورة لأُم تحتضن فلذة كبدها ابنها اليافع الشهيد وكتب قائلا:

أفادت تقارير إعلامية فلسطينية ، أن الشاب "محمد حسين زكارنة" 17 عاما ، أصيب خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة # جنين ظهر أمس ، توفي متأثرا بجراحه.

# حرية فلسطين # ثورة_الأسود

# محمدحسين_زكارنة

Palestinian media reports, a 17-year-old "Muhammad Hussein Zakarneh" wounded during clashes with Israeli Occupation troops in #Jenin yesterday afternoon died of his wounds. #FreePalestine #RevolutionBlackedOut #محمدحسين_زكارنة

غرد حساب الناشط الفلسطيني (دائما فلسطين - ғᴏʀᴇᴠᴇʀ ᴘᴀʟᴇsᴛɪɴᴇ) ناشرا صورة لاحد المقاومين الفلسطينيين يعبر امام اطارات احرقها الفلسطينين احتجاجا على القمع الاسرائيلي في جنين قائلا:

شبّان فلسطينيون أحرقوا إطارات سيارات بالقرب من قرية # بيتا في الضفة الغربية المحتلة ، احتجاجا على القمع الإسرائيلي المستمر على مخيم # جنين.

Palestinian youths burned tires near the village of #Beita in the occupied West Bank against the ongoing Israeli crackdown on #Jenin camp.

(أعيرونا مدافعكم..).. نشر حساب الناشطة الفلسطينية (أسماء غلوة - Asmaa Ghalwa) فيديو يصور انتهاك حقوق الانسان والتعسف الممارس يوميا من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين مدمج معه صوت قصيدة (أعيرونا مدافعكم) الفلسطينية للدكتور عبد الغني التميمي يقول في فيها::

أعيرونا مدافعَكُمْ ليومٍ.... لا مدامعَكُمْ

أعيرونا وظلُّوا في مواقعكُمْ

بني الإسلام! ما زالت مواجعَنا مواجعُكُمْ

مصارعَنا مصارعُكُمْ

إذا ما أغرق الطوفان شارعنا

سيغرق منه شارعُكُمْ

يشق صراخنا الآفاق من وجعٍ

فأين تُرى مسامعُكُمْ!؟

أخي في الله أخبرني متى تغضبْ؟

إذا انتهكت محارمنا

إذا نُسفت معالمنا ولم تغضبْ

إذا قُتلت شهامتنا إذا ديست كرامتنا

إذا قامت قيامتنا ولم تغضبْ

فأخبرني متى تغضبْ؟

إذا نُهبت مواردنا إذا نكبت معاهدنا

إذا هُدمت مساجدنا وظل المسجد الأقصى

وظلت قدسنا تُغصبْ

ولم تغضبْ

فأخبرني متى تغضبْ؟

وغرد حساب (اسماء غلوة - Asmaa Ghalwa) قائلا:

أخبرني ف متى ستغضب؟؟؟! Tell me, when will you be angry?!! #جنين #الحرية_أحمد_مناصرة #جنين_تقاوم

